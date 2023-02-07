Компания OnePlus представила глобальную версию своего новейшего флагманского смартфона OnePlus 11, который дебютировал в Китае ещё в начале января и уже во всю продаётся на этом рынке. На следующей неделе он поступит в продажу в других странах — 16 февраля он появится Европе и США. Новый флагман получил самый мощный процессор Qualcomm, набор мощных камер, быстрый встроенный накопитель и до 16 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 с разрешением 3216 × 1440 пикселей (QHD+), а также матрицей LTPO 3.0, которая поддерживает частоту до 120 Гц и технологию Dolby Vision. Корпус OnePlus 11 выполнен из стекла и алюминия, а защита от влаги и брызг соответствует стандарту IP54.

Высокую скорость работы OnePlus 11 обеспечивают однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с жидкостным охлаждением и поддержкой 5G. Её дополняет 8 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также накопитель UFS 4.0 объёмом 128 или 256 Гбайт. Заметим, что китайская версия имеет 12 или 16 Гбайт ОЗУ и от 256 Гбайт флеш-памяти.

Блок тыльных камер разработан OnePlus при сотрудничестве с известным производителем Hasselblad. Он включает в себя основной модуль с 50-Мп сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, который дополняет модуль с 48-Мп сенсором Sony IMX581, сверхширокоугольным объективом и поддержкой макросъёмки, а также камерой с 32-Мп сенсором Sony IMX709 RGBW и телеобъективом. Фронтальная камера имеет 16-Мп датчик.

OnePlus 11 есть два слота для SIM-карт, поддерживается 5G. Смартфон также работает с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, есть спутниковая навигация и модуль NFC, порт USB Type-C и пара стереодинамиков. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт (в Европе до 80 Вт). OnePlus 11 имеет массу 205 г и габариты 163,1 × 74,1 × 8,53 мм. Устройство работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой. Также OnePlus обещает четыре крупных обновления Android и пять лет выпуска обновлений безопасности.

Базовый вариант OnePlus 11 с накопителем на 128 Гбайт и оперативной памятью объёмом 8 Гбайт оценён $699 или 829 евро в США и Европе соответственно. В свою очередь старшая версия с 256 Гбайт флеш-памяти и 16 Гбайт оперативной памяти обойдётся в $799 или 899 евро. Продажи стартуют 16 февраля, а предзаказ можно оформить уже сегодня.