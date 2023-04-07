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«Безумие никогда не спит»: анонсирован сиквел лавкрафтианского комиксного ретрошутера Forgive Me Father

Издательство Fulqrum Publishing (бывшее 1C Publishing) и польская студия Byte Barrel анонсировали Forgive Me Father 2 — продолжение комиксного ретрошутера, вдохновлённого творчеством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft). Игра выйдет в Steam «скоро».

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Издатель приурочил анонс к началу организованной им распродажи Lovecraftian Days в Steam, в которой участвуют хорроры и игры с мрачной атмосферой. Пока разработчики представили только короткий тизер, содержащий всего секунду геймплея.

Forgive Me Father 2 снова отправит игроков в мир, вдохновлённый работами Лавкрафта, «где безумие никогда не спит». Сиквел продолжит историю Священника (Priest) из первой части и расскажет о том, как герой «погружается в свои самые мрачные кошмары на пути к праведному спасению». Он «окажется на грани безумия, сражаясь с полчищами сумасшедших сектантов и разнообразных сверхъестественных врагов», каждый из которых способен эволюционировать в более опасные формы.

«Как долго вы сможете балансировать на грани здравомыслия? — спрашивают авторы. — Будут ли прощены ваши грехи или безумие поглотит вашу душу?»

Forgive Me Father 2
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Одна из особенностей сиквела — переосмысленная и расширенная динамическая система безумия, открывающая дополнительные боевые возможности. Графика кардинально не изменится (сохранится сочетание трёхмерного окружения и двухмерных моделей), но создатели обещают освежить мрачную комиксную стилистику, улучшив спрайты и анимации. Также заявлен широкий арсенал оружия с мощными модификациями, включая дробовики, винтовки и взрывное оружие.

Forgive Me Father 2 будет доступна только на английском языке.

Оригинальная Forgive Me Father вышла в раннем доступе Steam 26 октября 2021 года, а 7 апреля 2022-го достигла версии 1.0. В полном варианте (также продаётся в GOG и Epic Games Store) появились второй управляемый персонаж с уникальным деревом умений — журналист — и режим «Новая игра +».

Рейтинг первой части в магазине Valve, основанный на 1496 обзорах, составляет 86 %. В рецензии для 3DNews Денис Щенников оценил её на 7,5 из 10 баллов, отметив, что этот «адреналиновый олдскульный шутер прекрасно понимает, что делает подобные игры весёлыми». До вечера 13 апреля Forgive Me Father предлагается в Steam с 30-процентной скидкой.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: forgive me father, forgive me father 2, byte barrel, fulqrum publishing, шутер
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