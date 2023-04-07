Mundfish создала Xbox Series X в виде ремшкафа «Элеонора» из Atomic Heart и разыграет её среди поклонников

Студия Mundfish, выпустившая набравшую вирусную популярность игру Atomic Heart, объявила о розыгрыше необычного игрового комплекта. Он включает консоль Xbox Series X, выполненную в стиле присутствующего в игре ремшкафа «Элеонора» (NORA) и геймпад в похожей стилистике.

О розыгрыше объявил геймдиректор экшена Роберт Багратуни. По его словам, для участия в конкурсе не потребуется делать любых дополнительных покупок, это никак не повлияет на шансы выиграть игровое оборудование.

Плохая новость — хотя Atomic Heart вполне официально продаётся в России, жители страны не смогут принять участие в розыгрыше. Причина не называется, но известно, что для участия необходимо проявить активность в социальной сети Twitter, ограниченной в России. Не исключены и другие причины. В частности, Mundfish фактически является торговой маркой компании Slimao Limited, находящейся в юрисдикции Кипра, поддержавшего санкции в отношении России.

Тем не менее, участие в розыгрыше могут принять совершеннолетние граждане Беларуси, Казахстана, Сербии, Израиля и некоторых других стран со значительной долей русскоязычного населения вроде Германии.

По словам Багратуни, для участия необходимо поставить «лайк» его посту в Twitter, здесь же стать подписчиком аккаунта самого Роберта, а также подписаться на страницу команды Mundfish, сделать репост записи с тегом #AtomicNora на свою страницу.

Организаторы предупреждают о необходимости соблюдения крайнего срока — 24 апреля в 19:00 по московскому времени. Победителя конкурса уведомят личным сообщением в социальной сети. Подробные правила изложены на сайте Mundfish.