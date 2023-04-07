Twitter отключила бесплатный API — множество приложений, ботов и сайтов сломались

Социальная сеть Twitter отключила свой бесплатный API, что предсказуемо привело к нарушению работоспособности большого количества приложений и веб-сайтов. Ранее разработчики планировали заблокировать бесплатный доступ к API платформы в феврале, но позднее этот шаг был отложен на неопределённый срок.

На прошлой неделе компания объявила о грядущем перезапуске API с тремя уровнями доступа. Похоже, что реализация этого плана началась, поскольку тысячи разработчиков, которые использовали бесплатный API соцсети, потеряли доступ к этому инструменту. Похоже, что планомерную блокировку доступа к бесплатному API компания начала ранее на этой неделе, поскольку разработчики не сразу поняли, что происходит.

Прекращение работы бесплатного API Twitter произошло вслед за изменением других правил платформы. Например, ранее были запрещены сторонние клиенты Twitter. Однако разработчики сторонних клиентов составляют лишь малую часть пользователей бесплатного API платформы. Например, приложения и веб-сайты, которые использовали API Twitter для обмена контентом с соцсетью, больше не могут этого делать из-за блокировки доступа. Разработчики ботов для соцсети, а также различные приложения и сайты, взаимодействующие с платформой, также пострадали от блокировки API.

Все эти проблемы осложняются тем, что Twitter не сообщала разработчикам о грядущих изменениях и их значении. Многие сотрудники, которые взаимодействовали со сторонними разработчиками, покинули Twitter во время массовых увольнений в компании. А форумы компании тем временем заполнились жалобами разработчиков, которые столкнулись с различными проблемами из-за блокировки бесплатного API соцсети.