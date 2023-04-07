Не E3 2023 единой: раскрыты даты проведения игровых презентаций PC Gaming Show 2023 и gamescom 2023: Opening Night Live

Лето всё ближе, а с ним и пора ежегодных игровых презентаций. Недавно стали известны даты проведения двух предстоящих шоу — PC Gaming Show 2023 и gamescom 2023: Opening Night Live.

Как стало известно, PC Gaming Show 2023 пройдёт 11 июня вслед за Xbox Games Showcase 2023 от Microsoft и Starfield Direct от Bethesda Softworks. Точное время старта в анонсе не упоминается.

Ведущим грядущей PC Gaming Show вновь выступит Шон Плотт (Sean Plott), известный под псевдонимом Day[9]. Подробностями наполнения мероприятия организующее его издание PC Gamer обещает поделиться в ближайшие месяцы.

Что касается gamescom 2023: Opening Night Live, то проводимое ведущим Джеффом Кейли (Geoff Keighley) открытие gamescom 2023 состоится 22 августа. Сама выставка пройдёт с 23 по 27 августа в немецком городе Кёльн.

Ежегодное мероприятие будет включать анонсы новых игр, трейлеры и геймплейные демонстрации. В пресс-релизе упоминается, что в марте на участие в выставке зарегистрировалось на 10 % больше компаний, чем в 2022 году.

Сезон летних игровых презентаций в 2023 году начнётся 8 июня с церемонии открытия ежегодного цифрового фестиваля Summer Game Fest, также проводимого Кейли. На 12 июня намечено шоу Ubisoft Forward от Ubisoft.

Игровая выставка E3, которая впервые с 2019 года должна была пройти в том числе в офлайн-формате, не состоится из-за недостатка интереса со стороны потенциальных участников.