Банк России пообещал не «окрашивать» цифровые рубли для их отслеживания

Цифровые рубли не будут «окрашиваться», то есть помечаться каким-либо образом для отслеживания — это будет такое же официальное платёжное средство, как наличные и безналичные деньги. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, сделанное в кулуарах Госдумы.

«Нет, мы не говорим о теме окрашивания и о том, что цифровой рубль будет какой-то другой в отличие от наличных и безналичных рублей. Ещё раз — это те же самые деньги. Для нас это в основном новое платёжное средство. Если сам человек, например, захочет, как это и сейчас делается, установить периодический платёж определённому получателю, то в цифровом рубле с использованием смарт-контракта такую возможность человеку дадим, но он сам будет выбирать, хочет он платить таким образом, автоматизировать свои платежи, или не хочет», — заявила госпожа Скоробогатова.

Она также добавила, что все безналичные операции и так оставляют следы, и если выйдет соответствующий закон, информация о таких транзакциях сможет отслеживаться. Ранее, ещё на этапе проектирования цифрового рубля, в 2020 году Центробанк сообщал, что электронную валюту можно будет «окрашивать», чтобы контролировать целевое расходование бюджетных средств — это поможет в реализации госзакупок и госконтрактов. Такая возможность могла бы пригодиться участникам финансового рынка и представителям бизнеса.

Проект закона, регламентирующего внедрение цифрового рубля, был принят Госдумой в первом чтении 16 марта. До 14 апреля парламентарии смогут предлагать поправки в документ, после чего состоится его рассмотрение во втором чтении. Завершить создание законодательной базы для цифрового рубля планируют в этом году.