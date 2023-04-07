Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года и нарастить их продажи почти в 100 раз

Крупнейший автопроизводитель в мире, японская корпорация Toyota Motor, пандемию пережил относительно успешно, поскольку от дефицита чипов пострадал в меньшей степени по сравнению с Volkswagen. Перед японским гигантом теперь стоит другой вызов в виде перехода на электротягу, и новый глава компании обещает к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей и поднять ежегодные объёмы их продаж до 1,5 млн штук.

Об этом можно судить по публикации Bloomberg, которая ссылается на заявления нового генерального директора Toyota Motor Кодзи Сато (Koji Sato), который выступил перед инвесторами и сотрудниками в начале нового фискального года. Намерения значительно увеличить объёмы продаж аккумуляторных электромобилей в случае с Toyota Motor не означают, что она откажется от «многовекторной стратегии» электрификации. Как подчеркнул новый руководитель компании, необходимо усиливать позиции гибридов и подзаряжаемых гибридов. Именно Toyota в конце прошлого века, напомним, одной из первых освоила выпуск гибридных автомобилей Prius и сделала этот тип транспортных средств относительно массовым уже в текущем столетии.

С батарейными же электромобилями у Toyota не всё так благополучно, как у многих конкурентов. За фискальный год, закончившийся в марте 2022 года, компания реализовала около 16 000 аккумуляторных электромобилей, тогда как общие объёмы продаж транспортных средств за тот период достигли 9,5 млн штук. В текущем году Toyota рассчитывает выпустить 10,6 млн машин, но пока не ставит конкретных целей по темпам экспансии электромобилей. К 2026 году, тем не менее, автопроизводитель рассчитывает вывести на рынок 10 новых моделей аккумуляторных электромобилей и увеличить объёмы продаж машин с таким типом силовой установки до полутора миллионов штук в год.

На рынках стран с развитой экономикой ставка будет делаться на семейство аккумуляторных электромобилей bZ, а в США к 2025 году может быть налажен локальный выпуск электрического кроссовера для местного рынка. Поддержку локальному производству окажет и расширение выпуска тяговых аккумуляторов в США.

Ассортимент электромобилей Toyota для китайского рынка, который является крупнейшим в мире, к следующему году пополнится двумя новыми моделями. В Азии в целом компания готова делать ставку как на компактные электромобили, так и на аккумуляторные пикапы. О влиянии так называемого «Закона по борьбе с инфляцией», который предусматривает льготы для организующих в США производство электромобилей компаний, в Toyota пока предпочитают говорить размыто, указывая на возможность расширения локального производства при наличии достаточного спроса.

В декабре 2021 года Toyota поставила перед собой цель к 2030 году наладить ежегодную реализацию 3,5 млн электромобилей. Получается, что четырьмя годами ранее она теперь рассчитывает выйти на 1,5 млн реализуемых электромобилей. К 2035 году она собирается сократить углеродные выбросы в два раза, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности. Компания придерживается взвешенной политики в сфере перехода на электротягу, и призывает в борьбе с углеродными выбросами «не забывать никого позади». Другими словами, электромобильное будущее не кажется руководству Toyota безальтернативно аккумуляторным, поэтому гибриды в стратегии компании сохранят за собой важное место.

Ещё Toyota показала совершенно новый Lexus. Подробностей об автомобиле не сообщалось, да и о том, что это Lexus прямо не заявлялось, но значок на задней стойке указывает на этот премиальный бренд. Эта модель кажется совершенно новой, поскольку она не фигурировала в списке электрифицированных авто, о которых Lexus говорил в 2021 году.