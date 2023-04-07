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Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года и нарастить их продажи почти в 100 раз

Крупнейший автопроизводитель в мире, японская корпорация Toyota Motor, пандемию пережил относительно успешно, поскольку от дефицита чипов пострадал в меньшей степени по сравнению с Volkswagen. Перед японским гигантом теперь стоит другой вызов в виде перехода на электротягу, и новый глава компании обещает к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей и поднять ежегодные объёмы их продаж до 1,5 млн штук.

Источник изображения: Toyota Motor

Источник изображения: Toyota Motor

Об этом можно судить по публикации Bloomberg, которая ссылается на заявления нового генерального директора Toyota Motor Кодзи Сато (Koji Sato), который выступил перед инвесторами и сотрудниками в начале нового фискального года. Намерения значительно увеличить объёмы продаж аккумуляторных электромобилей в случае с Toyota Motor не означают, что она откажется от «многовекторной стратегии» электрификации. Как подчеркнул новый руководитель компании, необходимо усиливать позиции гибридов и подзаряжаемых гибридов. Именно Toyota в конце прошлого века, напомним, одной из первых освоила выпуск гибридных автомобилей Prius и сделала этот тип транспортных средств относительно массовым уже в текущем столетии.

С батарейными же электромобилями у Toyota не всё так благополучно, как у многих конкурентов. За фискальный год, закончившийся в марте 2022 года, компания реализовала около 16 000 аккумуляторных электромобилей, тогда как общие объёмы продаж транспортных средств за тот период достигли 9,5 млн штук. В текущем году Toyota рассчитывает выпустить 10,6 млн машин, но пока не ставит конкретных целей по темпам экспансии электромобилей. К 2026 году, тем не менее, автопроизводитель рассчитывает вывести на рынок 10 новых моделей аккумуляторных электромобилей и увеличить объёмы продаж машин с таким типом силовой установки до полутора миллионов штук в год.

На рынках стран с развитой экономикой ставка будет делаться на семейство аккумуляторных электромобилей bZ, а в США к 2025 году может быть налажен локальный выпуск электрического кроссовера для местного рынка. Поддержку локальному производству окажет и расширение выпуска тяговых аккумуляторов в США.

Ассортимент электромобилей Toyota для китайского рынка, который является крупнейшим в мире, к следующему году пополнится двумя новыми моделями. В Азии в целом компания готова делать ставку как на компактные электромобили, так и на аккумуляторные пикапы. О влиянии так называемого «Закона по борьбе с инфляцией», который предусматривает льготы для организующих в США производство электромобилей компаний, в Toyota пока предпочитают говорить размыто, указывая на возможность расширения локального производства при наличии достаточного спроса.

В декабре 2021 года Toyota поставила перед собой цель к 2030 году наладить ежегодную реализацию 3,5 млн электромобилей. Получается, что четырьмя годами ранее она теперь рассчитывает выйти на 1,5 млн реализуемых электромобилей. К 2035 году она собирается сократить углеродные выбросы в два раза, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности. Компания придерживается взвешенной политики в сфере перехода на электротягу, и призывает в борьбе с углеродными выбросами «не забывать никого позади». Другими словами, электромобильное будущее не кажется руководству Toyota безальтернативно аккумуляторным, поэтому гибриды в стратегии компании сохранят за собой важное место.

Ещё Toyota показала совершенно новый Lexus. Подробностей об автомобиле не сообщалось, да и о том, что это Lexus прямо не заявлялось, но значок на задней стойке указывает на этот премиальный бренд. Эта модель кажется совершенно новой, поскольку она не фигурировала в списке электрифицированных авто, о которых Lexus говорил в 2021 году.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда,
Теги: toyota, toyota prius, электромобиль
toyota, toyota prius, электромобиль
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