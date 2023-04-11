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Серверы б/у: умный подход к экономии IT-инфраструктуры компании

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Зачем переплачивать при обновлении серверного парка в 2–3 раза? Добросовестные поставщики серверов б/у предложат устройство с не меньшей надёжностью, которое прослужит не менее 4–5 лет. Серверному оборудованию установлена вторая амортизационная группа со сроком полезного использования в 5 лет.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Новый, Refurbished или б/у сервер?

Серверное оборудование применяется повсеместно: от хранения веб-страниц и информации из 1С до почтовых и прокси-вариантов. У новых моделей высокая производительность, большой объём памяти и пониженная шумность. Однако высокие цены, составляющие до $20 тыс., являются обременительными для малого и среднего бизнеса. Поэтому многие компании предпочитают купить сервер б/у в восстановленном (refurbished) варианте.

Предпродажная подготовка refurbished-оборудования включает не только чистку механических загрязнений, но и:

  • проверку и замену устаревших элементов сервера;
  • длительные тестирования с участием профильных инженеров и ПО.

В результате покупатель получает работоспособное надёжное устройство, чего не скажешь об оборудовании, предлагаемом на Авито, где встречается даже украденное, или на иностранных сайтах: повсеместно с сомнительной работоспособностью, а также значительными таможенными и транспортными издержками. Ценник для серверов после восстановления может быть на 40–70 % и более ниже чем у новых экземпляров. Вариант с устаревшими моделями, предлагаемыми «за копейки», выглядит сомнительным, поскольку они маломощные и достаточно шумные.

Стресс-тест и восстановление сервера

Для серверных механизмов, как совокупности физического носителя и программного обеспечения, предусмотрена обширная программа проверки, которая длится несколько дней и производится для того, чтобы базы данных предприятий не были утеряны, чтобы агрегат работал быстро с минимальным шумом.

Стресс-тесты сервера б/у выполняются с максимальной загрузкой на память, процессор. При этом проверяется производительность и пропускная способность устройства, выявляются механически слабые детали, проверяется диск на ошибки, задаются параметры рабочего напряжения и пр. в связи с тем, что серверные устройства имеют разную функциональность, для каждого из них специалисты подбирает индивидуальный вариант проверки. Восстановлением серверного оборудования уже давно занимаются на Западе, а для РФ это новое направление, поэтому лучше обращаться в компании с наработанным опытом.

Преимущества и гарантии

Купить три устройства б/у популярных на рынке компаний по цене одного современного — значит оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру. Более того, не все поставляемые напрямую производителями образцы работают идеально: можно потратить крупную сумму денег и получить устройство с браком или поломку в процессе отправки (хрупкие детали в комплектации). При покупке зарубежного образца с дефектом процесс замены или ремонта отнимет много времени.

Бывшие в употреблении серверы часто берут для проектов на начальной стадии, для использования вместе с новым оборудованием, для дублирования уязвимых мест, для обеспечения конфиденциальности операций при использовании 1С. Для предлагаемых моделей доступны консультации IT-архитектора и предпродажное тестирование.

Компания «Дорфа» (Dorfa) предоставляет своим клиентам следующие гарантийные обязательства:

  1. Трёхлетняя гарантия с выполнением замены детали в срок до следующего рабочего дня (возможно за 60 минут).
  2. Моментальная замена вышедшего из строя элемента на новый с экспресс-направлением заказчику, без ремонта старой запчасти и ожидания её доставки в компанию. Компания работает только с блоками.
  3. Обмен товара, работоспособность которого не удалось восстановить, на аналог или такой же (по предварительному согласованию).
  4. Гарантированно бережная доставка с соответствующей упаковкой.

Компания Dorfa уверена в качестве предлагаемой серверной продукции, что подтверждается положительными отзывами покупателей с 2005 года. В компанию обращаются, чтобы сэкономить денежные средства без ущерба для производительности оборудования.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры,
Теги: сервер, восстановленный
сервер, восстановленный
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