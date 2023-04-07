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Представлен смартфон Moto G Power 5G — чип Dimensity 930, экран 120 Гц и батарея на 5000 мА·ч

Компания Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, официально представила смартфон Moto G Power 5G. Аппарат представляет собой устройство средней ценовой категории и поддерживает работу в сетях связи пятого поколения, а отличительной особенностью новинки является довольно ёмкая для его габаритов батарея.

Источник изобаржений: GSM Arena

Источник изображений: GSM Arena

Разработчики оснастили Moto G Power 5G 6,5-дюймовым дисплеем IPS, который поддерживает разрешение 2400 × 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+). Задействована панель с соотношением сторон 20:9 и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В верхней части дисплея имеется круглое отверстие, в котором установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. В прямоугольном модуле на тыльной стороне корпуса разместилась тройная основная камера. Она объединяет в себе 50-мегапиксельный сенсор, с 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Камера дополняется светодиодной вспышкой.

За производительность в Moto G Power 5G отвечает восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 930 (два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Конфигурацию дополняют 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт. Источником питания служит батарея на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 15 Вт. При этом в комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство мощностью 10 Вт.

Moto G Power 5G работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом Moto MyUX. Смартфон будет доступен в чёрном и белом вариантах цветового исполнения корпуса. Чтобы стать его обладателем придётся заплатить $300.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto g power, смартфон
motorola, moto g power, смартфон
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