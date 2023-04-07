Google случайно раздала пользователям Google Pay от $10 до $1000 — возвращать их необязательно

Стало известно, что компания Google по ошибке начислила некоторым пользователям платёжного сервиса Google Pay вознаграждение в размере от $10 до $1000. На деле оказалось, что деньги предназначались сотрудникам компании, которые принимали участие в программе тестирования системы денежных переводов.

Каждый перевод сопровождался сообщением о том, что пользователь получает деньги за тестирование функций и обновлений платёжной системы. Это означает, что деньги предназначались сотрудникам Google или подрядных компаний, участвующих в тестировании, но по какой-то причине они были направлены обычным пользователям сервиса Google Pay.

Позднее IT-гигант разослал соответствующее уведомление пользователям, сообщив об «ошибке, которая привела к непреднамеренному зачислению средств на счёт». После этого Google начала отзывать платежи. Отмечается, что если компания по каким-то причинам не сможет списать средства с некоторых счетов, то они останутся пользователям. Вероятно, это актуально для тех, кто уже успел потратить зачисленные средства или перевёл их на другой счёт.