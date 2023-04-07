Amazon запретил продажу хакерских мультитулов Flipper Zero

Компания Amazon запретила продажу на своей платформе устройств Flipper Zero, из-за того, что они якобы используются для кражи данных банковских карт. Продавцы Flipper Zero уже получили соответствующее уведомление, ссылки на товар попросту заблокировали, а сам гаджет был перемещён в категорию устройств «с ограниченным доступом».

«Этот продукт был идентифицирован как устройство для скимминга карт. Политика Amazon запрещает продажу или добавление в ассортимент устройств для скимминга карт», — сказано в уведомлении, которое получил один из продавцов Flipper Zero на Amazon. Скиммингом принято называть кражу данных банковских карт с целью последующего хищения средств со счёта, привязанного к карте.

Напомним, Flipper Zero представляет собой компактный программируемый инструмент для тестирования различных цифровых и аппаратных устройств. Фактически речь идёт о портативном мультитуле для хакеров, в конструкции которого есть радиомодуль на 433/868 МГц для взаимодействия с элементами интернета вещей, ИК-порт для бытовой техники, анализатор радиосигналов для работы с неизвестными протоколами, интерфейс USB Type-C для эмуляции периферийных устройств, модули Bluetooth и RFID, а также другие интерфейсы.

Разработчиком этого гаджета является руководитель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер. Flipper Zero также называют тамагочи для хакеров, поскольку внутри гаджета «живёт» виртуальный дельфин, которому нужно «скармливать» внешние радиосигналы. За время существования Flipper Zero энтузиасты использовали его для взлома автоматических гаражных ворот, отключения автомобильной сигнализации, активации умных дверных звонков, клонирования различных цифровых ключей и др.