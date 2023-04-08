Учёные создали подробную 3D-карту Марса с масштабом 5 м на пиксель — её можно посмотреть онлайн

Шесть лет работы и 110 тыс. снимков с орбиты Марса привели к появлению самой подробной 3D-карты Красной планеты. Работу выполнили сотрудники Лаборатории визуализации планет им. Брюса Мюррея при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В каждом пикселе карты 25 м2. Воспользоваться ей может любой желающий по этой ссылке.

Фотографии поверхности Марса делал орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки получала панхроматическая контекстная камера (Context Camera, CTX) в диапазоне от 500 до 800 нм. Для интерактивной карты выбрано разрешение 5 м на пиксель.

Склейку снимков в одну непрерывную карту или, точнее, глобус, в основном производила программа, хотя около 13 тыс. изображений учёным пришлось обработать и добавить вручную. В итоге получилось изображение размером 5,7 трлн пикселей, распечатка которого целиком бы накрыла футбольное поле и даже слегка вышла бы за его пределы.

Карта легко управляется мышкой в браузере и обеспечивает масштабирование картинки. Кроме того, снизу экрана расположено меню для быстрого перехода к областям деятельности марсианских экспедиций (роверов и марсоходов) и к достопримечательностям Марса типа долины Маринер или горы Олимп.

Интересно отметить, что бета-версией карты уже воспользовались учёные для подготовки 120 рецензируемых научных работ по марсианской тематике. Это важная часть проекта, но не менее важна та часть, которая ведёт к популяризации науки — карта проста и доступна каждому и этим подкупает.