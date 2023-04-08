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Учёные создали подробную 3D-карту Марса с масштабом 5 м на пиксель — её можно посмотреть онлайн

Шесть лет работы и 110 тыс. снимков с орбиты Марса привели к появлению самой подробной 3D-карты Красной планеты. Работу выполнили сотрудники Лаборатории визуализации планет им. Брюса Мюррея при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В каждом пикселе карты 25 м2. Воспользоваться ей может любой желающий по этой ссылке.

Пример склейки разрозненных изображений в одну карту. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Пример склейки разрозненных изображений в одну карту. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Фотографии поверхности Марса делал орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки получала панхроматическая контекстная камера (Context Camera, CTX) в диапазоне от 500 до 800 нм. Для интерактивной карты выбрано разрешение 5 м на пиксель.

Склейку снимков в одну непрерывную карту или, точнее, глобус, в основном производила программа, хотя около 13 тыс. изображений учёным пришлось обработать и добавить вручную. В итоге получилось изображение размером 5,7 трлн пикселей, распечатка которого целиком бы накрыла футбольное поле и даже слегка вышла бы за его пределы.

Карта легко управляется мышкой в браузере и обеспечивает масштабирование картинки. Кроме того, снизу экрана расположено меню для быстрого перехода к областям деятельности марсианских экспедиций (роверов и марсоходов) и к достопримечательностям Марса типа долины Маринер или горы Олимп.

Интересно отметить, что бета-версией карты уже воспользовались учёные для подготовки 120 рецензируемых научных работ по марсианской тематике. Это важная часть проекта, но не менее важна та часть, которая ведёт к популяризации науки — карта проста и доступна каждому и этим подкупает.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: марс, карты
марс, карты
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