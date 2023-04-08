В Сети опубликовали изображения GeForce RTX 4070 от Gigabyte, Palit, Zotac и MSI

Различные сетевые источники опубликовали несколько изображений готовящихся к выпуску видеокарт GeForce RTX 4070 от различных производителей. Анонса ожидают новинки от Gigabyte, Palit, Zotac и MSI.

Компания Gigabyte планирует выпустить четыре версии GeForce RTX 4070 в исполнениях Gaming, WindForce, Aero и Eagle.

Модели WindForce и Eagle будут оснащаться одним стандартным 8-контактным разъёмом для дополнительного питания. В свою очередь версии Gaming и Aero, относящиеся к более премиальному сегменту, получат новые 12+4-контактные разъёмы питания.

Все четыре версии GeForce RTX 4070 от Gigabyte оснащены массивными системами охлаждения с тремя вентиляторами.

Изображения моделей GeForce RTX 4070 Ventus 3X и Gaming Trio от MSI уже мелькали. Однако компания также выпустит версии Ventus 2X и Suprim. Первая оснащается компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Сетевые источники поделились и её изображением. Следует отметить, что версии Ventus 3X и Ventus 2X получили 8-контактные разъёмы для дополнительного питания.

Версии Zotac Twin Edge OC и Palit Dual OC являются очередными примерами использования компактных систем охлаждения с двумя вентиляторами.

Анонс GeForce RTX 4070 состоится 12 апреля. Днём позже видеокарта поступит в продажу. Судя по всему, NVIDIA договорилась с партнёрами, чтобы те выпустили несколько версий GeForce RTX 4070 по рекомендованной цене. Эти варианты оснащены 8-контактными разъёмами питания.