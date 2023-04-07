Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Видеокарты GeForce RTX 4070 Gaming X Tri...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видеокарты GeForce RTX 4070 Gaming X Trio OC и Ventus 3X от MSI показались на изображениях

Компания MSI выпустит восемь вариантов видеокарты GeForce RTX 4070. Часть моделей будет оборудована новым 12+4-контактным разъёмом 12VHPWR, другие получат обычные 8-контактные разъёмы питания. Портал VideoCardz поделился изображениями будущих моделей MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio и GeForce RTX 4070 Ventus 3X.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

MSI готовит GeForce RTX 4070 в исполнениях Gaming Trio, Ventus 2X, Ventus 3X и Suprim. Версии Ventus 2X получат системы охлаждения с двумя вентиляторами, все остальные — с тремя. Известно, что в исполнении Ventus 3X карта будет оснащаться одним 8-контактным разъёмом питания. В свою очередь модель Gaming X Trio получит новый 12+4-контактный разъём. Список ожидаемых версий GeForce RTX 4070 от MSI выглядит следующим образом:

  • MSI RTX 4070 Suprim X 12G;
  • MSI RTX 4070 Suprim 12G;
  • MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12G;
  • MSI RTX 4070 Gaming Trio 12G;
  • MSI RTX 4070 Ventus 3X 12G OC;
  • MSI RTX 4070 Ventus 3X 12G;
  • MSI RTX 4070 Ventus 2X 12G OC;
  • MSI RTX 4070 Ventus 2X 12G.

Примечательно, что модели GeForce RTX 4070 Gaming Trio и Gaming X Trio оснащены системой охлаждения толщиной в 2,5 слота расширения. В свою очередь толщина GeForce RTX 4070 Ventus 3X составит два слота расширения. Общий внешний вид последней будет мало отличаться от GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X. Ключевое отличие заключается в использовании 8-контактного разъёма питания.

Модели MSI GeForce RTX 4070 Gaming Trio и Gaming X Trio будут длиннее и шире версий Ventus. Кроме того, они, весьма вероятно, будут обладать более высоким потенциалом разгона. В то же время обе версии видеокарты будут выпускаться с заводским разгоном. Даже модели, оснащённые одним 8-контактным разъёмом, получат некоторый заводской разгон GPU.

MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio

MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio

В продаже GeForce RTX 4070 ожидается с 13 апреля. Днём ранее состоится её официальный анонс. Скорее всего, модель GeForce RTX 4070 Gaming X Trio станет второй самой дорогой версией GeForce RTX 4070 в ассортименте MSI после вариантов GeForce RTX 4070 Suprim и Suprim X, которые производитель относит к флагманской категории.

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X

Вполне возможно, что версии GeForce RTX 4070 Ventus 3X и Ventus 2X будут предлагаться по рекомендованной цене NVIDIA. Согласно слухам, она составит $599.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Сети опубликовали изображения GeForce RTX 4070 от Gigabyte, Palit, Zotac и MSI
Характеристики GeForce RTX 4070 подтвердились: число CUDA-ядер, как у RTX 3070, а шина памяти — уже
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC: экономия неизбежна
Видеокарты GeForce RTX 4070 получат новые разъёмы питания 12VHPWR или старые 8-pin
NVIDIA случайно подтвердила существование настольной GeForce RTX 4070
NVIDIA разглядела восстановление спроса на игровые видеокарты, хотя выручка в сегменте рухнула на 46 %
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4070, видеокарта
geforce rtx 4070, видеокарта
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22