Видеокарты GeForce RTX 4070 Gaming X Trio OC и Ventus 3X от MSI показались на изображениях

Компания MSI выпустит восемь вариантов видеокарты GeForce RTX 4070. Часть моделей будет оборудована новым 12+4-контактным разъёмом 12VHPWR, другие получат обычные 8-контактные разъёмы питания. Портал VideoCardz поделился изображениями будущих моделей MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio и GeForce RTX 4070 Ventus 3X.

MSI готовит GeForce RTX 4070 в исполнениях Gaming Trio, Ventus 2X, Ventus 3X и Suprim. Версии Ventus 2X получат системы охлаждения с двумя вентиляторами, все остальные — с тремя. Известно, что в исполнении Ventus 3X карта будет оснащаться одним 8-контактным разъёмом питания. В свою очередь модель Gaming X Trio получит новый 12+4-контактный разъём. Список ожидаемых версий GeForce RTX 4070 от MSI выглядит следующим образом:

MSI RTX 4070 Suprim X 12G;

MSI RTX 4070 Suprim 12G;

MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12G;

MSI RTX 4070 Gaming Trio 12G;

MSI RTX 4070 Ventus 3X 12G OC;

MSI RTX 4070 Ventus 3X 12G;

MSI RTX 4070 Ventus 2X 12G OC;

MSI RTX 4070 Ventus 2X 12G.

Примечательно, что модели GeForce RTX 4070 Gaming Trio и Gaming X Trio оснащены системой охлаждения толщиной в 2,5 слота расширения. В свою очередь толщина GeForce RTX 4070 Ventus 3X составит два слота расширения. Общий внешний вид последней будет мало отличаться от GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X. Ключевое отличие заключается в использовании 8-контактного разъёма питания.

Модели MSI GeForce RTX 4070 Gaming Trio и Gaming X Trio будут длиннее и шире версий Ventus. Кроме того, они, весьма вероятно, будут обладать более высоким потенциалом разгона. В то же время обе версии видеокарты будут выпускаться с заводским разгоном. Даже модели, оснащённые одним 8-контактным разъёмом, получат некоторый заводской разгон GPU.

В продаже GeForce RTX 4070 ожидается с 13 апреля. Днём ранее состоится её официальный анонс. Скорее всего, модель GeForce RTX 4070 Gaming X Trio станет второй самой дорогой версией GeForce RTX 4070 в ассортименте MSI после вариантов GeForce RTX 4070 Suprim и Suprim X, которые производитель относит к флагманской категории.

Вполне возможно, что версии GeForce RTX 4070 Ventus 3X и Ventus 2X будут предлагаться по рекомендованной цене NVIDIA. Согласно слухам, она составит $599.