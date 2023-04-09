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Власти США готовят новые требования, которые доведут долю электромобилей на первичном рынке до 67 % к 2032 году

Текущие планы администрации Байдена предусматривают, что половина продаваемых в США новых легковых машин к 2030 году должна приводиться в движение исключительно электричеством. По некоторым данным, новая редакция требований поставит более агрессивную цель увеличить эту долю до 67 % к 2032 году.

Источник изображения: Doug Mills, The New York Times

Источник изображения: Doug Mills, The New York Times

Об этом со ссылкой на собственные осведомлённые источники в выходные сообщило издание The New York Times. Если в прошлом году лишь 5,8 % проданных на территории США транспортных средств были электромобилями, то за последующие девять лет им предстоит увеличить свою долю первичного авторынка страны более чем в одиннадцать раз. Это весьма амбициозная задача, которая потребует мобилизации усилий как участников рынка, так и государства.

В Европе, напомним, продажи новых машин с ДВС предлагается запретить уже к 2035 году, так что США просто пытаются не отставать от лидеров «декарбонизации» транспорта. Предполагается, что новые цели в этой сфере руководство американского природоохранного ведомства EPA обозначит во время выступления в грядущую среду. Фактически, даже целевые показатели для 2030 года станут более агрессивными, к тому моменту от 54 до 60 % продаваемых в США новых легковых машин должны будут полагаться на электротягу. К 2032 году показатель предлагается увеличить до 64 или 67 %.

Предлагаемым требованиям предстоит пройти фазу общественных слушаний, и только потом попасть на утверждение к законодателям. Учитывая относительную близость президентской избирательной кампании 2024 года, подобный законопроект может и не получить своевременного одобрения. Фактически, в проекте новых требований условия задаются исходя не из количественной пропорции электромобилей в структуре продаж новых машин, а исходя из уровня совокупных углеродных выбросов. Целевое значение будет таким строгим, что участникам рынка к 2032 году придётся довести долю электромобилей примерно до 67 % в структуре продаж. Теоретически, новая редакция требований позволит синхронизировать федеральные законы США с инициативой штата Калифорния, который стремится запретить продажу машин с ДВС после 2035 года.

На этом пути властям США придётся решить массу инфраструктурных проблем, от расширения сети зарядных станций до трансформации рынка труда, на котором для выпуска необходимого стране количества электромобилей потребуется примерно в два раза меньше рабочих рук, чем сейчас. Автопроизводителям также придётся серьёзно перестроить свой бизнес и цепочки поставок, локализовав выпуск необходимого количества тяговых аккумуляторов во взаимодействии с партнёрами.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда, слухи,
Теги: сша, электромобиль, законопроект
сша, электромобиль, законопроект
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