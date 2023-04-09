Илон Маск считает Twitter более оперативным в подаче новостей, чем традиционные СМИ

На прошлой неделе Twitter лишил официальный аккаунт газеты The New York Times лишился синей галочки верификации после её отказа вносить ежемесячную плату за статус верифицированного пользователя. А некоммерческая организация National Public Radio, тоже отказавшаяся платить за галочку верификации, получила в Twitter статус государственной. В то же время владелец сервиса микроблогинга Илон Маск (Elon Musk) раскритиковал СМИ за неточность и медлительность.

Сам Илон Маск считает Twitter серьёзным конкурентом традиционным СМИ, пишет деловая газета The Wall Street Journal. Спустя несколько недель после того, как в он возглавил Twitter, Маск предупредил о возможном конфликте с традиционными СМИ. «Поскольку Twitter преследует цель поднять гражданскую журналистику, медиаэлита сделает всё возможное, чтобы этого не произошло, — сообщил он в Twitter. — Основные СМИ по-прежнему будут процветать, но усиление конкуренции со стороны граждан заставит их быть более точными, так как их информационная олигополия разрушена».

В отличие от традиционных СМИ, у Twitter нет новостного отдела с репортёрами и редакторами, занимающимися написанием статей. Вместо этого Маск полагается на пользователей и их твиты, а также на систему проверки фактов, направленную на обеспечение точности отображения информации. И всё это происходит в «прямом эфире».

«Сравним это с тем, что происходит в газете: там должны изучить информацию, предложить статью своему редактору, получить его одобрение, написать статью, отредактировать её, выяснить, в какой день она будет опубликована», — рассказал Маск в прошлом месяце. По его словам, в итоге новость сообщают с опозданием на три, четыре дня, иногда на неделю.

Также на минувшей неделе Twitter начал маркировать ссылки на сервис Substack как потенциально небезопасные. Эксперты это связывают с тем, что Substack представил приложение Notes с похожей на Twitter функциональностью.

Многие рыночные наблюдатели считают, что разногласия Маска с медиакомпаниями и другими известными пользователями могут оттолкнуть их от Twitter, что опять же грозит потерей аудитории и рекламных поступлений. «Причина, по которой команда Twitter Media существовала, заключалась в том, что (почти всё) взаимодействие в Twitter происходит с твитами от высокопоставленных людей/организаций из правительства, спорта, музыки, бизнеса, новостей, кем бы ни были Кардашьян и т.д. — написал Натан Хаббард (Nathan Hubbard), бывший вице-президент компании по глобальной коммерции и СМИ в прошлом месяце. — Они — жизненная сила платформы».