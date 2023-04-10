Поставки игровых мониторов в 2022 году снизились из-за высокой инфляции, согласно данным исследования аналитического агентства TrendForce. По имеющимся данным, в прошлом году было поставлено только 19,8 млн игровых дисплеев — на 13 % меньше, чем годом ранее.

Как прогнозируют в TrendForce, в 2023 году спрос должен восстановиться. Предположительно он вырастет до 20,8 млн штук — на 5 % год к году. Основными поводами для роста станет замена многими брендами 75-Гц моделей на 100-Гц варианты, отмена Китаем антиковидных ограничений с восстановлением индустрии игровых интернет-кафе, а также проведение Азиатских игр 2023 года в Ханьчжоу. Киберспорт будет здесь одной из полноправных категорий, что будет способствовать росту его популярности и соответственно повышению спроса на игровые продукты в целом.

Аналитики сообщили, что ЖК-мониторы на панелях типа VA заняли в 2022 году на рынке львиную долю в 51 %, второе место принадлежит IPS ЖК-мониторам с 43,4 %, а на устаревшие TN приходится теперь порядка 5 % поставок. Стоит отметить, что популярность набирали OLED-мониторы, хотя их доля составляла пока всего 0,6 %. Ожидается, что доля OLED на рынке вырастет до 1,6 % в 2023 году. Более того, доля IPS-технологии может увеличиться благодаря снижению цен на соответствующие продукты.

В 2022 году наибольшую долю на рынке игровых мониторов заняли модели с частотой от 165 до 180 Гц — 51,9 %, варианты с частотой 120–160 Гц получили 32,5 %, а 200 Гц и выше — 11,7 %. Наконец, на долю мониторов с экранами на 100 Гц пришлось 3,9 %.

Как ожидают аналитики, положение моделей с поддержкой 100 и 165–180 Гц в 2023 году заметно улучшится, а также последние варианты постепенно поглотят долю рынка, принадлежащую сегодня мониторам на 120-160 Гц, поскольку разница в цене на них не очень велика.

Наконец, 100-Гц мониторы должны практически полностью заменить игровые 75-Гц варианты. В TrendForce считают, что всего доля 100-Гц мониторов увеличится в 2023 году на 5,1 п.п до 9 % (доля рынка, указанная в докладе, касается только игровых моделей).