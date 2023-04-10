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«Яндекс» стал лидером на российском рынке потребительской электроники, но к подсчётам есть вопросы

После ухода зарубежных вендоров с российского рынка, компания «Яндекс» в 2022 году впервые стала лидером в сегменте потребительской электроники, почти вдвое нарастив продажи в количественном выражении, хотя в деньгах лидерство сохранили Samsung и LG, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные компании «F+ tech Марвел».

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

К потребительской электронике «F+ tech Марвел» относит 15 категорий товаров, в том числе телевизоры и ТВ-приставки, Bluetooth-колонки и домашние аудиосистемы, игровые консоли, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, дроны, автомобильные медиасистемы и другое. По словам бизнес-аналитика «F+ tech Марвел» Антона Фомина, в 2022 году компания «Яндекс» продала 2,5 млн потребительских электронных устройств на 20,1 млрд руб. при общем объёме этого сегмента рынка а 283,3 млрд рублей. Доля рынка «Яндекса» в штуках составила 13,2 %. В 2021 году компанией было продано 1,4 млн устройств на 9,8 млрд руб., благодаря чему её доля рынка составила 7,3 %. Представитель «Яндекса» в дополнение к приведенным «F+ tech| Марвел» данным сообщил, что у компании имеются планы по расширению перечня устройств под брендами «Яндекса».

Второе место по продажам в количественном выражении в 2022 г. заняла Samsung, чья доля на рынке потребительской электроники сократилась по сравнению с 2021 годом с 10,1 до 4,4 %, на третьем месте — компания LG (падение с 7,3 до 4,2 %), четвёртое место у JBL (падение с 7 до 4,1 %), и замыкает пятёрку Mi (один из брендом Xiaomi), увеличивший долю с 2,7 до 3,7 %.

Если подсчёт вести в денежном выражении, список лидеров рынка потребэлектроники выглядит иначе. На первом месте находится Samsung с долей 16,1%, на втором — LG (14,4 %), третье место — у «Яндекса» (7,1 %), четвёртое и пятое — у Haier (6,6 %) и Mi (5,6 %) соответственно.

Росту доли «Яндекса» на рынке способствовало увеличение продаж колонок с голосовым ассистентом, сообщил Фомин. Компания увеличила по сравнению с 2021 годом долю колонок в общих продажах в деньгах с 65,8 до 79 %, а также с 71 до 81 % в штуках. По оценкам замдиректора по стратегическому развитию группы «F+ tech Марвел» Станислава Солтицкиго, рынок умных колонок в 2022 году составлял 3 млн штук или 20–25 млрд руб.

Как сообщает «F+ tech Марвел», в других категориях устройств доля «Яндекса» заметно ниже: в категории автомобильных навигаторов — 3,5 % продаж в штуках и 3,4 % в деньгах, в категории телевизоров — 0,35 % в штуках и 0,36 % в деньгах.

Соглашаясь с тем, что доминирующая доля «Яндекса» на рынке потребительской электроники прежде всего обусловлена её лидирующей позицией в сегменте умных колонок, эксперты считают, что выбранные для анализа категории вызывают вопросы. «Данные по продажам кажутся релевантными, но объединять для анализа перечисленные категории не совсем логично, — полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. — Колонки дешевле и покупаются гораздо активнее, чем, например, телевизоры». Если бы в выборку включили категории планшетов и смартфонов, то лидером в сегменте могла бы стать Xiaomi, потеснившая в 2022 году в России Samsung и Apple, отметил он.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов сообщил, что в 2022 году успех сопутствовал всем российским маркам, которые имели возможность импортировать электронику или производить её в России с использованием ввезенных комплектующих. Речь идёт помимо «Яндекса» о таких компаниях как Hiper, F+, «Гравитон», Nerpa, ICL. Он отметил, что наибольшей популярностью также пользуются камеры видеонаблюдения и дроны. «В 2023 году рынок потребительской электроники оживился, но приблизиться к показателям 2020–2021 гг. ему вряд ли удастся», — считает эксперт.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: яндекс, электроника, колонка
яндекс, электроника, колонка
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