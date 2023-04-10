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QuakeCon 2023 возвращается к корням: Bethesda объявила сроки проведения ежегодного фестиваля

Как и было обещано, после трёх лет цифровых фестивалей QuakeCon 2023 вернётся в очный формат. Американское издательство Bethesda Softworks раскрыло сроки проведения и новые подробности мероприятия.

Источник изображения: Steam (Gants13)

Источник изображения: Steam (Gants13)

Как стало известно, QuakeCon 2023 пройдёт с 10 по 13 августа текущего года в техасском городе Грейпвайн. Три предыдущих QuakeCon (at Home, 2021 и 2022) из-за пандемии COVID-19 проводились в онлайне.

Посетителей ждёт переосмысленная и обновлённая четырёхдневная LAN-вечеринка BYOC («Принеси свой компьютер»), секция настольных игр Tabletop Village, ежегодный финал Quake World Championships в Quake Champions и другие мероприятия.

Вход на QuakeCon 2023 будет только по билетам. Основное внимание организаторы собираются уделить именно опыту гостей вокруг BYOC, поэтому на этот раз выставочный зал не планируется.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как и в предыдущие годы, не готовые посетить родину фестиваля смогут следить за событиями QuakeCon 2023 в ходе трансляций на Twitch. Полное расписание и программу мероприятия обещают представить уже скоро.

«QuakeCon — наше любимое событие в году, и мы не можем дождаться, когда наконец-то сможем лично увидеть наше невероятное сообщество QuakeCon снова, чествовать игры и рубиться все выходные с тысячами друзей», — говорит глава id Software Марти Стреттон (Marty Stratton).

Главными новостями с QuakeCon 2022 был неожиданный выход Quake Champions из раннего доступа и подтверждения от Стреттона насчёт начала работы id Software над её следующей крупной игрой (возможно, новой Quake).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Анонс,
Теги: quakecon 2023, bethesda softworks
quakecon 2023, bethesda softworks
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