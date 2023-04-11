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Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5 с ножкой в форме капли Руперта вышли за пределами Китая

Разрабатывая очередные беспроводные наушники FreeBuds 5, компания Huawei сделала ставку на необычный дизайн. В ближайшем будущем футуристичная каплевидная модель уже появится за пределами Китае, где уже продаётся некоторое время — в Евросоюзе и Великобритании.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

Хотя модель вряд ли является по-настоящему уникальной в плане функциональности, сглаженный корпус выделяет её из настоящего потока похожих друг на друга наушников разных производителей, уже присутствующих на рынке. Формой ножки новые наушники Huawei отчасти дублируют т.н. «каплю принца Руперта» — объект с довольно необычными физическими свойствами. В Huawei заявляют, что провели немало экспериментов, проанализировав тысячи вариантов оформления наушников, в конце концов, остановившись именно на таком дизайне, удобном и незаметном при ношении. Футляр-зарядник имеет овальную форму и легко уместится в кармане.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

Huawei FreeBuds 5 оснащены 11-мм динамическими драйверами с двойными магнитными катушками. Каждый наушник имеет по три микрофона, что позволяет использовать гибридное шумоподавление. Наушники могут переключаться между разными режимами шумоподавления, в том числе оно предусмотрено во время телефонных разговоров — голос звучит более отчётливо даже на фоне посторонних звуков.

Имеется адаптивный эквалайзер, который настраивается с сопутствующим приложением. Наушники используют режим Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC, а также разработанного самой Huawei кодека L2HC. Правда, для использования последнего нужно сопряжение со смартфоном Huawei. Кроме того, необходимо, чтобы смартфоны поддерживали Bluetooth не ниже версии 5.2.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

Каждый наушник имеет АКБ ёмкостью 42 мА·ч, футляр оснащён аккумулятором на 505 мА·ч. В компании заявляют, что с футляром заряда хватит на 30 часов работы без шумоподавления и на 20 часов — с шумоподавлением. Поддерживается быстрая зарядка, поэтому два часа работы наушников пользователь может обеспечить всего за 5 минут. Более того, наушники поддерживают как проводную, так и беспроводную зарядку. Со смартфонами под управлением HarmonyOS обеспечено воспроизведение пространственного звучания. Наконец, защита новинки от воды соответствует стандарту IP54, хотя сам футляр никакого рейтинга защиты не получил.

Huawei FreeBuds 5 начнут продавать в Европе и Великобритании с 17 апреля по цене €159/£140. Возможен выбор моделей с корпусами оранжевого, серебристого или белого цветов (Coral Orange, Silver Frost и Ceramic White соответственно). Стоит отметить, что на модель FreeBuds 5i наушники не похожи даже внешне.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: наушники, huawei, huawei freebuds 5, tws
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