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В рамках мировой премьеры смартфон FreeYond M5A на ОС Android 13 можно купить за полцены

Партнёрский материал

Производитель смартфонов, носимых устройств и периферии FreeYond объявил о старте глобальных продаж доступного смартфона FreeYond M5A на ОС Android 13. В честь мировой премьеры компания анонсировала спецпредложение для ранних покупателей со значительной скидкой на смартфон. Приобрести FreeYond M5A по выгодной цене можно будет в период с 12 по 18 июня.

Смартфон FreeYond M5A оснащён крупным IPS-экраном с диагональю 6,6 дюйма и разрешением HD (1612×720 точек), соотношением сторон 20:9 и поддержкой 16 млн оттенков цвета. Плотность пикселей равна 269 ppi, яркость — 450 кд/м2.

Смартфон построен на восьмиядерном чипе UNISOC Tiger T606 с тактовой частотой до 1,6 Гц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, обеспечивающем вместе с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт высокопроизводительную работу при запуске ресурсоёмких приложений и тяжёлых игр. Флеш-память uMCP на 256 Гбайт обладает высокой скоростью последовательного чтения и записи — 1035 и 950 Мбайт/с соответственно. Ёмкость памяти можно расширить с помощью карт памяти microSD объёмом до 2 Тбайт.

Для любителей фотографирования в смартфоне имеется 50-Мп камера с фазовым автофокусом (PDAF) и диафрагмой f/1.8, дополненная 0,3-Мп датчиком (f/2.8) для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп, диафрагма — f/2.2.

Спецификации смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, поддержку спутниковой навигации A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, два слота для SIM-карт, FM-радио и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт обеспечивает длительное время работы.

Для разблокировки используется боковой сенсор отпечатков пальцев или функция распознавания по лицу. Цвет корпуса — чёрный или синий. Подробнее о аппарате можно прочитать на официальном сайте.

В рамках акции, которая продлится с 12 по 18 июня, смартфон FreeYond M5A можно будет приобрести за полцены — за $99,99 при розничной цене $199,99.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: freeyond, смартфон, скидки
freeyond, смартфон, скидки
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