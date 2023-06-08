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Китай намекнул на достижение квантового превосходства в задачах ИИ

Китайский фотонный квантовый компьютер «Цзючжан» смог обработать ориентированные на задачи искусственного интеллекта алгоритмы в 180 млн раз быстрее самого мощного классического компьютера. Это ещё не тотальное преимущество квантовых технологий, но очевидное приближение к их внедрению.

Источник изображений: University of Science and Technology of China

Квантовая система «Цзючжан». Источник изображений: University of Science and Technology of China

В опубликованной в издании Physical Review Letters статье, сообщает газета South China Morning Post, китайские учёные сообщили об обработке компьютером «Цзючжан» 200 тыс. выборок с использованием моделирования случайного поиска и отжига (поиск минимумов) менее чем за одну секунду. Классический суперкомпьютер только на каждую выборку потратил бы 700 секунд, что в сумме составило бы пять лет непрерывных расчётов. По словам исследователей, проблемы, решаемые их квантовым компьютером, могут быть применены к интеллектуальному анализу данных, обработке биологической информации, сетевому анализу и исследованиям в области химического моделирования.

Фактически Китай намекнул на достижение квантового превосходства в одной из областей искусственного интеллекта, и это не первый случай достижений учёных Поднебесной в сфере квантовых технологий. Так, квантовый компьютер «Дзучунжи» (Zuchongzhi ) на сверхпроводящих кубитах уже доказал квантовое превосходство на задачах генерации случайной строки с последующим сравнением с теоретическими данными. Он даже оказался на несколько порядков быстрее квантового компьютера Google Sycamore, который Google назвала первым в мире «превосходным» квантовым компьютером. Позже исследователи оптимизировали классический алгоритм и сильно приземлили квантовое преимущество этих систем в работе над этой узкоспециализированной задачей, но теперь прорвало в новом месте — в сфере алгоритмов ИИ.

Ранее фотонная система «Цзючжан» (Jiuzhang) показала преимущество на задачах с Гауссовой бозонной выборкой, которую она решала в трлн раз быстрее классических систем.

Комментируя статью китайской команды, рецензент написал в журнале American Physical Societ: «Результат расширяет список задач, в решении которых современные шумные квантовые компьютеры имеют преимущество перед классическими компьютерами». В то же время остаётся множество задач, при решении которых квантовые компьютеры не имеют такого преимущества перед классическими, особенно, если начать оптимизировать классические алгоритмы. Квантовым системам придётся доказывать своё превосходство шаг за шагом и, прежде всего, по той причине, что сегодня мало кто понимает, как и для каких целей это делать.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: квантовый компьютер, китайские ученые
квантовый компьютер, китайские ученые
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