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WhatsApp запускает каналы — в Telegram они появились в 2015 году

Команда разработчиков WhatsApp объявила о появлении нового способа следить за актуальными новостями в мессенджере. Скоро пользователям станет доступна вкладка «Актуальное», в которой будут размещены каналы — новый вид донесения информации до пользователей, отличающийся от чатов и сообществ.

Источник изображения: WhatsApp

Источник изображения: WhatsApp

Принципиальным отличием каналов от чатов и сообществ является практически полное отсутствие обратной связи с их владельцами. Подписчики смогут только просматривать публикуемую информацию (сообщения, фото, видео) и участвовать в опросах. При этом данные администраторов каналов и подписчиков будут защищены. От пользователей скроют фото профиля администратора и номер его телефона, а номера телефонов подписчиков не сможет просмотреть даже сам администратор. Более того, невозможно будет увидеть, на какие каналы подписан тот или иной пользователь. Администратор же сможет решать, кто может подписаться на канал и даже скрывать его из результатов поиска.

Ещё одним элементом конфиденциальности является автоматическое удаление публикаций через определённое время. Более того, администратор сможет защитить канал от создания скриншотов или пересылки публикуемого контента, хотя такую защиту, разумеется, довольно просто обойти. Защита сквозным шифрованием не предусмотрена, однако в будущем её реализация не исключается.

Так или иначе, пока каналы требуют доработки — для этого, как сообщает компания, организовано сотрудничество с ведущими мировыми СМИ и отдельными организациями в Колумбии и Сингапуре, где проходит пилотная реализация проекта. В других регионах каналы появятся «в ближайшие месяцы», причём создавать их сможет любой пользователь.

Важно, что на каналах можно будет зарабатывать. Дополнительно предусмотрено платное продвижение каналов в мессенджере.

По мнению некоторых экспертов, фактически речь идёт о подаче информации в стиле Twitter, но без метрик и тредов с ответами. Подобная функциональность давно имеется в приложениях и сервисах вроде Telegram и Instagram*. Так или иначе, WhatsApp не оставляет попыток развития, например, весной в мессенджере появилась возможность использовать один аккаунт на устройствах с разными телефонными номерами.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: whatsapp, мессенджер, коммуникации
whatsapp, мессенджер, коммуникации
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