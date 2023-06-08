VK начала тестировать сервис OnePass для входа в аккаунт по Face ID и Touch ID

Компания VK приступила к тестированию функции OnePass, предназначенной для входа в соцсеть «ВКонтакте» и другие службы экосистемы без пароля. Авторизация в учётной записи VK ID сможет производиться при помощи используемых на мобильных устройствах биометрических технологий, таких как Touch ID и Face ID.

На этапе тестирования системой входа OnePass сможет воспользоваться лишь небольшое число пользователей «ВКонтакте» — полномасштабный публичный запуск технологии ожидается до конца лета. Помимо соцсети, функция будет доступна в других партнёрских сервисах, где есть возможность входа через VK ID.

Процесс авторизации через OnePass занимает несколько секунд — необходимо лишь воспользоваться стандартными функциями разблокировки через биометрию на мобильном устройстве. Такие функции присутствуют у многих современных смартфонов, планшетов и ПК. Обработка данных для авторизации производится локально — на серверы VK они не передаются.

Вход без пароля реализован на основе стандарта WebAuthn, предусматривающего генерацию ключей доступа (passkeys). Эта технология позволяет синхронизировать все устройства, привязанные к единому аккаунту. В результате авторизация производится одновременно, и при потере доступа к одному устройству можно быстро восстановить учётную запись. Стандарт WebAuthn также предусматривает возможность авторизации при помощи внешних устройств, например, USB-ключей в случае с ПК.