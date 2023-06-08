ASUS выпустила внешний накопитель TUF Gaming AS1000, который не боится погружений и падений

Компания ASUS представила внешний твердотельный накопитель TUF Gaming AS1000. Новинка имеет сертификат IP68, указывающий на её защиту от воды и пыли. Кроме того, накопитель прошёл тесты на падение согласно американским военным стандартам.

В составе алюминиевого корпуса TUF Gaming AS1000 размером 125,28 × 54,27 × 13,3 мм установлен SSD формата NVMe M.2 объёмом 1 Тбайт. Вес новинки составляет 157 граммов. К сожалению, в пресс-релизе компании не указывается фактическая скорость и пропускная способность накопителя. Однако компания сообщает, что устройство поддерживает скорость записи и чтения данных до 10 Гбит/с, что может говорить об его оснащении портом USB 3.2 Gen2. Таким образом, новинка теоретически может обеспечить пропускную способностью до 1000 Мбайт/с, однако эта информация официально не подтверждается самим производителем.

В ASUS отмечают, что TUF Gaming AS1000 выдерживает погружение в воду на глубину до метра. Кроме того, внешний твердотельный накопитель прошёл тесты на падение с различной высоты и получил сертификат о соответствии военному стандарту MIL-STD-810H.

Официальную стоимость накопителя TUF Gaming AS1000 компания ASUS не сообщила. По данным немецкого издания ComputerBase, он уже появился у некоторых местных ретейлеров по цене от 135 до 145 евро.