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Google Chrome для ПК получит поддержку биометрической аутентификации

В скором времени в браузере Google Chrome появится 5 новых функций для упрощения работы с паролями. Менеджер паролей Chrome получит отдельную вкладку в настройках , возможность создавать заметки к паролям, упрощённый импорт из других менеджеров паролей, совместимость с iOS и самое главное — биометрическую аутентификацию.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Менеджер по продуктам Патрик Неппер (Patrick Nepper) написал в блоге компании: «Менеджер паролей Google мгновенно генерирует уникальные пароли и автоматически заполняет их при входе в аккаунт Google в Chrome с компьютера, устройства Android или iOS. Сегодня мы представляем пять новых функций, которые сделают менеджер паролей ещё более безопасным, полезным и простым в использовании».

Менеджер паролей Google получит выделенное место в настройках Chrome, что упростит переход к сохраненным учетным данным в интернете или изменению настроек паролей. Перейти к нему можно будет, выбрав настройку «Менеджер паролей» в меню Chrome или открыв настройки Chrome и выбрав раздел «Автозаполнение и пароли». Для еще более быстрого доступа можно будет даже создать специальный ярлык на рабочем столе Windows.

Следующая новинка — биометрическая аутентификация. Менеджер паролей Google уже поддерживает эту функцию на мобильных устройствах, но теперь она появится и на настольных компьютерах, так что пользователи ПК смогут проходить аутентификацию с помощью Windows Hello.

С заметками о паролях пользователь сможет добавить примечание к любому паролю, сохранённому в менеджере паролей Google. Это может быть полезно, если используется несколько учётных записей для одного сайта или необходимо сохранить PIN-код, название аккаунта или любые другие данные, связанные с учётной записью.

Долгое время в Chrome были ограниченные возможности импорта паролей. Теперь появится возможность импортировать пароли из других менеджеров паролей в формате CSV с помощью настольной версии Chrome. Инструкции по экспорту из различных менеджеров паролей можно найти на сайте компании.

Наконец, функция Password Checkup появится на устройствах с iOS. Данная функция обеспечения безопасности сохранённых паролей есть на настольных компьютерах и в Android. Она сообщит, если какой-либо из них был взломан, является слабым или используется повторно, и поможет исправить возникшие проблемы.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: google, chrome, биометрия, windows hello
google, chrome, биометрия, windows hello
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