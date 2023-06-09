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Ископаемое топливо впервые проиграло ветру и солнцу в Европе по месячной выработке электричества

По итогам мая ветряные и солнечные электростанции впервые произвели в Европе больше энергии, чем ископаемые виды топлива, гласят данные энергетического аналитического центра Ember. На ветер и солнце за отчётный период пришёлся 31 % европейской электроэнергии или 59 ТВт·ч, тогда как ископаемое топливо поставило антирекорд с 27 % и 53 ТВт·ч.

Источник изображения: Bishnu Sarangi / pixabay.com

Источник изображения: Bishnu Sarangi / pixabay.com

Экологически чистым источникам удалось поставить рекорд за счёт активного роста солнечной энергетики в регионе, высокой производительностью ветрогенераторов и низкого спроса на электроэнергию. На одну только солнечную энергетику пришлись рекордные 14 % (27 ТВт·ч) от всей электроэнергии в ЕС по итогам мая — этому сегменту впервые удалось обойти угольную энергетику, остановившуюся на отметке в 10 %. Ветроэнергетика в мае 2023 года выросла по сравнению с маем прошлого года и достигла доли в 17 % (32 ТВт·ч) выработанного в ЕС электричества, но уступила рекордному показателю от января, когда за счёт ветра было выработано 54 ТВт·ч или 23 % электричества.

Источник изображения: ember-climate.org

Источник изображения: ember-climate.org

Уголь, наиболее загрязняющий источник, помог выработать в мае 10 % (20 ТВт·ч) европейского электричества — столь низкая доля в последний раз наблюдалась в пандемийный апрель 2020 года. Последний результат — не случайное исключение: с января по май регион сократил выработку от газа и угля на 20 % и 15 % соответственно, тогда как солнечная энергия показала рост на 10 %, а ветряная — на 5 %. 2022 год стал первым в истории Европы, когда ветер и солнце обошли газовую энергетику. Теперь им удалось обойти все виды ископаемого топлива вместе взятые.

Источник изображения: ember-climate.org

Источник изображения: ember-climate.org

Соответствующие результаты показали и отдельные страны. Германия, несмотря на закрытие последних АЭС в стране, снизила выработку электричества на угольном источнике до рекордно низких с 2020 года 7 ТВт·ч; Польша, один из ведущих европейских оплотов «угольного» электричества, сократила его до тех же 7 ТВт·ч — для страны это 62 %.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, окружающая среда,
Теги: ember, европа, энергетика
ember, европа, энергетика
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