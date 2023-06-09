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Американская Binance отказалась от работы с долларами — давление на биржу нарастает

Платёжные службы и выступающие партнёрами Binance.US банки сообщили администрации площадки о своём намерении прекратить её обслуживание в фиатной американской валюте с 13 июня. В этой связи криптобиржа приняла решение отключить возможность для пользователей вносить долларовые депозиты и обменивать любые активы на доллары.

Источник изображения: binance.com

Источник изображения: binance.com

О прекращении приёма депозитов в долларах администрация Binance.US сообщила накануне в Twitter, обвинив Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в подаче «необоснованного гражданского иска против нашего бизнеса». Ранее ведомство действительно подало в суд на Binance и её владельца Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), заявив, что платформа и бизнесмен нарушили законодательство США о ценных бумагах.

По версии регулятора, международная и американская Binance поместили клиентские и собственные средства в единый фонд, а финансовые потоки проходили через счета принадлежащей лично Чжао компании. В этой связи SEC потребовала заморозить американские активы Binance, что было бы равнозначно решению, которое платформа теперь приняла сама.

В своём заявлении криптобиржа подчеркнула, что обладает резервом в соотношении 1:1 для всех клиентских активов, и все возможные задержки с выводом средств имеют исключительно технический характер. Отказ от работы с фиатными долларами окажет на клиентов Binance.US минимальное влияние — они имеют возможность обменять активы на стейблкоины вроде Tether и произвести их обмен на любой другой площадке. Но «сигналы» платёжных служб и партнерских банков указывают, что Binance теперь расценивается как клиент с высоким риском, и действия SEC имеют слишком большое значение, чтобы пренебрегать ими.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: binance, криптобиржа, доллар
binance, криптобиржа, доллар
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