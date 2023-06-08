Binance уличили в переводе средств клиентов на счета фондов главы биржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что международное и американское подразделения криптобиржи Binance с 2019 по 2021 гг. перевели более $12 млрд клиентских активов на счета фондов, подконтрольных главе площадки Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).

Основанием для обвинений со стороны ведомства послужил анализ движений по счетам Binance, Binance.US и самого Чжао в американских банках Silvergate и Signature. Юристы SEC установили, что значительная часть активов была направлена на счета Merit Peak. Эта компания характеризует себя как «закрытую торговую фирму, оперирующую собственным состоянием [Чжао] в сфере цифровых активов». В общей сложности более $12 млрд из $22 млрд, поступивших в Merit Peak в период с 2019 по 2021 гг., принадлежали клиентам Binance и Binance.US, заявили в SEC. Ещё $11 млрд клиентских активов Binance проходили через счета ещё одной организации под названием Key Vision Development Limited.

Подавляющее большинство активов Merit Peak — $21,6 млрд из $22 млрд — далее было направлено на счета иностранного филиала компании Paxos, с которой Binance сотрудничала по проекту своего стейблкоина BUSD. В феврале SEC инициировала расследование в отношении Paxos, запретив компании выпуск стабильной криптовалюты — её выкуп продолжается по сей день. Попав под прицел регулятора, Paxos разорвала все отношения с Binance и теперь всеми силами дистанцируется от бывшего партнёра. Ведомство также отметило, что Merit Peak и сама вела торговлю на Binance.US, в связи с чем возникает вопрос, по какой причине оперирующая личными средствами фирма действовала как «сквозной счёт» для миллиардных потоков средств клиентов Binance.

Международная Binance, утверждает регулятор, контролировала средства Binance.US, хотя делала публичные заявления, что между компаниями существует разделение — об этом ведомству сообщил собственный аудитор Binance.US, по версии которого, разделения не стало 1 декабря 2022 года. Схема работы Binance, о которой говорит SEC, имеет некоторые параллели со схемой обанкротившейся осенью прошлого года криптобиржи FTX, чьими клиентскими средствами пользовалась компания Alameda Research, подконтрольная лично главе площадки Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).