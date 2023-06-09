Мрачный ролевой экшен Lies of P выйдет 19 сентября, игра доступна для предзаказа в российском Steam

Издательство Neowiz и разработчики из студии Round8 выпустили новый трейлер мрачного боевика Lies of P. Свежий ролик официально утвердил дату релиза проекта (19 сентября) и раскрыл содержимое разных изданий, которые уже доступны для предзаказа.

Стандартную версию Lies of P можно прямо сейчас предзаказать в Steam за 3999 рублей, а за расширенное издание нужно отдать уже 4659 рублей. За покупку более дорогой версии геймеры получат доступ к боевику на три дня раньше, а также набор внутриигровых предметов (фирменное пальто и очки великого Вениньи, а также праздничную маску).

Официально подтвердив дату релиза Lies of P, разработчики также открыли бесплатный доступ к демоверсии игры. Она доступна не только в Steam, но и для консолей PS5, Xbox Series X и S. Опробовать «демку» можно до 26 июня, в ней содержатся первые две главы из полной игры.

Игровое издание IGN опубликовало у себя на YouTube-канале геймплейное видео Lies of P, записанное с демоверсии. Дизайн мира, освещение и погодные эффекты, а также бои с рядовыми противниками и битвы с боссами — всё это запечатлено в 8-минутном видеоролике. К сожалению, перенести достигнутый прогресс в релизную версию не получится.