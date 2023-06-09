Inno3D показала GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti со «скрытыми» разъёмами питания

Компания Inno3D готовит к выпуску две весьма интересные видеокарты моделей GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Особенность новинок GeForce RTX 4070 AX eSports и GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White в том, что они оснащены «скрытыми» разъёмами питания.

Большинство производителей видеокарт устанавливают разъёмы питания в верхней части видеокарт. Исключения в виде расположенного разъёма питания в задней части графического ускорителя тоже бывают, но весьма редко.

У видеокарт Inno3D разъёмы питания находятся во внутренней части видеокарты. Новинки оснащены короткими печатными платами необычной формы. Благодаря этому разъёмы фактически располагаются между радиатором системы охлаждения и усиливающей задней пластиной.

Старшая модель GeForce RTX 4070 AX eSports оснащена новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR. Младшая GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White получила один привычный 8-контактный разъём. Иными словами, пользователю не придётся возиться с прокладкой нескольких кабелей питания. Сами разъёмы питания повёрнуты на 180 градусов, в сторону материнской платы.

Модель GeForce RTX 4070 оснащена задней усиливающей пластиной, состоящей из двух частей. Предполагается, что пользователь перед подключением кабеля питания к видеокарте снимет часть усиливающей задней пластины, а после подключения кабеля, установит эту часть пластины обратно.

У модели GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White пластину снимать не нужно. Разъём питания просто утоплен вглубь видеокарты. Имеющегося свободного пространства рядом с разъёмом достаточно, чтобы просто подключить кабель питания.

В обоих случаях кабель питания будет направлен в сторону материнской платы, а не в сторону боковой стенки компьютерного корпуса. Такой подход к расположению разъёма питания может оказаться полезным в случае с коннектором 12VHPWR, поскольку он предоставляет больше пространства для правильной установки кабеля без изгибов.

Сами GeForce RTX 4070 AX eSports и GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White от Inno3D будут поставляться с белыми кабелями питания согласно стилистике оформления самих видеокарт.