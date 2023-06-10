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Самый мощный в истории гамма-всплеск проявил необычную физику

Зафиксированный в октябре 2022 года гамма-всплеск GRB 221009A был в 1000 раз ярче, чем в среднем регистрируется при событиях такого рода. За это он получил собственное имя — BOAT (brightest of all time). Оказалось, что этот гамма-всплеск был нетипичным также в других проявлениях. Его джет по своей структуре отличался от типичной струи вещества. Это означает, что за явлением BOAT лежит другая и неизвестная нам физика процесса.

Источник изображения: NASA Goddard Space Flight Center

Джет в представлении художника. Источник изображения: NASA Goddard Space Flight Center

Анализ «ярчайшего за всё время» гамма-всплеска затруднён тем, что учёные не были готовы к его регистрации. Сигнал из космоса в буквальном смысле ослепил все гамма-детекторы в космосе и на Земле. Этого чудом удалось избежать единственному гамма-телескопу — китайской обсерватории GECAM-C. По чистой случайности часть её детекторов была отключена и этим была сильно понижена чувствительность оборудования. Тем самым китайцы помогли установить верхнюю границу события, которая, по их информации, была в 50 раз выше самого мощного ранее зарегистрированного гамма-всплеска.

Реконструкция NASA по данным нескольких гамма- и рентгеновских обсерваторий даёт более высокую оценку событию — в 70 раз мощнее предыдущего рекорда. Но суть явления это не меняет. И китайцы, и NASA сходятся в оценке порядка события. Но это, как оказалось, ещё не всё. Дальнейший анализ данных, в частности, с рентгеновских датчиков, выявил другие необычные особенности длинного гамма-всплеска GRB 221009A.

Так, разбор информации от космической рентгеновской обсерватории NASA NuSTAR позволил выявить значительную неоднородность в структуре джета — энергичной струи вещества, рождающего гамма-всплеск. Джет образуется в момент коллапса звезды в чёрную дыру. До сих пор джеты от таких явлений напоминали пулю — однородный по структуре энергии выброс. Рентгеновское наблюдение за ударными волнами после джета GRB 221009A показало, что выброс вещества в данном случае был энергетически неоднородным по всей своей протяжённости, что было впервые зарегистрировано для гамма-всплесков.

Учёные не исключают, что всему виной могла быть звезда, родившая гамма-всплеск в момент коллапса. Но мы уже не можем понять, какой она была, и почему джет во время её коллапса отличался от тысяч таких же во всех других случаях. Расшифровка поведения джета GRB 221009A может дать ответ на этот вопрос, подобно изучению следов на снегу. Возможно, в этом помогут данные других рентгеновских телескопов, хотя они не видят сам гамма-всплеск, но могут регистрировать его последствия по распространению ударных волн от джета.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: вселенная, астрономия, nasa
вселенная, астрономия, nasa
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