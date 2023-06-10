Биржа Crypto.com откажется от работы с институциональными инвесторами из США

Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com заявила о закрытии программы обслуживания институциональных клиентов из США, сославшись на отсутствие спроса на эти услуги. Настоящей причиной могут оказаться судебные иски американского регулятора к платформам Binance и Coinbase.

К институциональными инвесторам относятся крупные организации: инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании и банки. «Недавно мы приняли деловое решение приостановить институциональную программу биржи Crypto.com в США с 23:59 по времени Восточного побережья 21 июня 2023 года из-за ограниченного спроса со стороны учреждений в США в текущей рыночной ситуации. Институциональные пользователи, которых это затронет, были заблаговременно уведомлены о поддержке на переходный период», — говорится в заявлении площадки.

Crypto.com подчеркнула, что закрытие программы не повлияет на направление розничной торговли, в том числе согласованное с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США предложение криптодеривативов UpDown Options. Администрация платформы добавила, что в перспективе может вернуть программу обслуживания институциональных инвесторов, но не уточнила, при каких условиях это произойдёт.