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Какая модель робота-пылесоса Midea подойдёт для уборки вашего дома?

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В настоящее время на рынке предлагается множество моделей роботов-пылесосов, и у вас могут возникнуть сомнения при выборе: какая именно модель подойдёт вам лучше всего? В этой статье мы вкратце рассмотрим ряд моделей роботов-пылесосов, что, возможно, поможет вам сделать выбор, исходя из особенностей вашего дома и ваших потребностей.

Если площадь вашего дома менее 50 м2 метров и вам нужен робот-пылесос, который легко убирает мусор с пола и имеет функцию влажной уборки, отличным выбором будет Midea I5C.

Робот-пылесос Midea I5C отличается высокой силой всасывания 4000 Па, что позволяет легко убирать с пола крупный мусор и мелкие частицы пыли, волосы и шетсть животных. Пылесос поддерживает три режима всасывания и интеллектуальный контроль подачи воды. Тройная система фильтрации совместно с НЕРА-фильтром обеспечивает почти 100-процентную очистку от пыли и аллергенов.

Благодаря небольшой высоте корпуса 83 мм с помощью робот-пылесоса можно убирать в труднодоступных местах: под диванами, шкафами и т.д. Ёмкости батареи достаточно для уборки 120 м2 помещения или 120 минут непрерывной работы. При падении заряда робот-пылесос отправляется к док-станции для подзарядки.

С 12 по 18 июня на распродаже на AliExpress Midea I5C можно купить со скидкой 63 % за примерно $119,99 с учётом скидки по купону.

Если площадь вашего дома от 50 до 70 м2, и вам нужен робот-пылесос, который способен создавать маршрут уборки, компания Midea рекомендует вам Midea M6.

Midea M6 — доступный робот-пылесос с технологией лазерной навигации LDS, которая позволяет интеллектуально планировать маршрут, не пропуская участки для уборки. Кроме того, он также имеет функцию комбинированной уборки и мытья пола, что позволяет повысить качество очистки помещения.

С 12 по 18 июня на распродаже на AliExpress робот-пылесос Midea M6 можно купить со скидкой 62 % за $159,99 (с учётом купона).

Если площадь вашего дома от 70 до 90 м2, и вы очень цените возможность тщательно протирать пол, Midea рекомендует обратить внимание на Midea M7 Pro.

Робот-пылесос Midea M7 Pro обладает функции лазерной навигации LDS, имеет мощность всасывания 4000 Па. Особенно хочется отметить, что у M7 Pro есть вибрирующий модуль для влажной уборки, который имитирует движения швабры при ручном мытье полов с вибрацией 500 раз в минуту и эффективно удаляя загрязнения с пола.

С 12 по 18 июня Midea M7 Pro можно купить со скидкой 61 % за 209,99 (с учётом купона).

Если площадь вашего дома более 70 м2, и вам не хочется часто очищать контейнер робот-пылесоса, Midea рекомендует остановить выбор на Midea S8+.

Эта модель обладает всеми функциями M7 Pro, но в дополнение оснащена станцией для сбора пыли с мешком для пыли объёмом 2,5 литра, которые можно заменять в течение не менее 30 дней.

С 12 по 18 июня на Midea S8+ можно купить со скидкой 60 % за $355.99 (с учётом купона).

Если площадь вашего дома более 70 м2 и в нём много ковровых покрытий, а также у вас высокие требования к роботу-пылесосу, компания рекомендует выбрать Midea M9.

Робот-пылесос Midea M9 оснащён LiDAR-системой навигации, осуществляющей сканирование окружающего пространства в радиусе 8 м с помощью двух лазеров, чтобы создать карту помещения для дальнейшей уборки. С помощью Midea M9 можно выполнять сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па робот-пылесос полностью удаляет с пола частички мусора и пыли. При обнаружении во время движения коврового покрытия Midea M9 автоматически поднимает швабру на 10 мм, чтобы избежать его намокания. При влажной уборке робот-пылесос воспроизводит движения человека со шваброй, прижимая салфетки швабры к полу, что позволяет удалять даже застарелые пятна.

В период с 12 по 18 июня Midea M9 можно приобрести на AliExpress со скидкой 61 % за $289,99 (с учётом купона).

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: midea, робот-пылесос, скидки
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