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«Новая эра — тот же мусор»: пятая игра в серии Deponia оказалась не квестом, а симулятором выживания

Daedalic Entertainment представила Surviving Deponia — неожиданное продолжение серии атмосферных приключений Deponia. Анонс состоялся в рамках презентации Future Games Show, у игры уже есть своя страница в Steam.

Источник изображений: Daedalic Entertainment

Источник изображений: Daedalic Entertainment

«Новая эра — тот же мусор», — таким смелым слоганом авторы решили снабдить дебютный трейлер. Surviving Deponia — это, как можно догадаться по названию, не рисованный квест с юморными персонажами и уникальным стилем, а симулятор выживания. С предыдущими проектами новинку роднит только место действия — планета-свалка Депония.

Surviving Deponia
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В представленной Surviving Deponia геймерам нужно будет заниматься исследованием окружения, изготовлением предметов и возведением построек. По сюжету, крушение станции «Элизиум» на Депонии вызвало дефицит воды и очень сильно повлияло на здешние порядки. Главному герою предстоит разобраться во всём происходящем и найти причину исчезновения воды.

Surviving Deponia должна стартовать в раннем доступе на ПК до конца текущего года. Полная версия игры также выйдет на PS5, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: surviving deponia, daedalic entertainment, симулятор выживания, future games show
surviving deponia, daedalic entertainment, симулятор выживания, future games show
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