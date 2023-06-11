«Новая эра — тот же мусор»: пятая игра в серии Deponia оказалась не квестом, а симулятором выживания

Daedalic Entertainment представила Surviving Deponia — неожиданное продолжение серии атмосферных приключений Deponia. Анонс состоялся в рамках презентации Future Games Show, у игры уже есть своя страница в Steam.

«Новая эра — тот же мусор», — таким смелым слоганом авторы решили снабдить дебютный трейлер. Surviving Deponia — это, как можно догадаться по названию, не рисованный квест с юморными персонажами и уникальным стилем, а симулятор выживания. С предыдущими проектами новинку роднит только место действия — планета-свалка Депония.

Surviving Deponia

В представленной Surviving Deponia геймерам нужно будет заниматься исследованием окружения, изготовлением предметов и возведением построек. По сюжету, крушение станции «Элизиум» на Депонии вызвало дефицит воды и очень сильно повлияло на здешние порядки. Главному герою предстоит разобраться во всём происходящем и найти причину исчезновения воды.

Surviving Deponia должна стартовать в раннем доступе на ПК до конца текущего года. Полная версия игры также выйдет на PS5, Xbox Series X и S.