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Лёгкий и компактный планшет HOTWAV Pad 8 предлагается со скидкой

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Известный производитель защищённых устройств HOTWAV, как ожидается, представит 12 июня сверхпрочный лёгкий планшет HOTWAV Pad 8, отличающийся сочетанием высокой производительности, надёжности и долговечности.

HOTWAV Pad 8 выполнен в стильном металлическом корпусе толщиной всего 7,7 мм и весом 460 г. Благодаря компактным размером и небольшому весу планшет удобно использовать как офисе или учебной аудитории, так и в домашних условиях, или же брать с собой на отдыхе на природе, имея устройство всегда под рукой.

Планшет оснащён дисплеем FullView Display с диагональю 10,4 дюйма, разрешением HD+ и широкими углами обзора в обеих плоскостях, благодаря чему обеспечивается яркое детализированное изображение. Будь то просмотр любимых фильмов и телепередач или просмотр фотографий и чтение электронных книг, дисплей планшета вместе со стереодинамиками обеспечит пользователю отличный аудиовизуальный опыт.

Восьмиядерный процессор Unisoc T606 вместе с 8 Гбайт оперативной памяти гарантирует стабильную высокопроизводительную работу планшета без каких-либо задержек или замедлений независимо от того, смотрите ли вы потоковое видео, играете в игры с интенсивным использованием графики или работаете в многозадачном режиме с несколькими приложениями. Ёмкость флеш-накопителя равна 256 Гбайт. Объём памяти можно увеличить благодаря поддержке карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.

Планшет оснащён двумя слотами для сим-карт с поддержкой сетей 4G, что позволяет пользователю оставаться на связи без привязки к Wi-Fi независимо от местонахождения.

Благодаря фронтальной 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой планшет позволяет снимать фотографии и видео с высокой чёткостью и детализацией, обеспечивая качественное изображение при выполнении видеозвонков и участии в видеоконференциях.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 7500 мА·ч, обеспечивающая продолжительную автономную работу, позволяя решать рабочие задачи, заниматься просмотром видео или играть без опаски о том, что планшет внезапно прекратит работу из-за разряженной батареи.

HOTWAV Pad 8 работает под управлением ОС Android 13. Устройство можно будет приобрести на Aliexpress, для ранних покупателей компания предусмотрела значительные скидки. Первые 100 планшетов HOTWAV Pad 8 будут предлагаться по цене $99,99. В рамках акции, которая продлится до 18 июня, стоимость устройства составит со скидкой $139,99. И последнее, но не менее важное: первые 500 штук планшетов будут поставляться в комплекте с клавиатурой, предоставляемой бесплатно.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: hotwav, планшет, скидки
hotwav, планшет, скидки
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