Новые игры Microsoft на Xbox Games Showcase: стимпанковая Clockwork Revolution от авторов Wasteland, следующее поколение Microsoft Flight Simulator и не только

Прошедшая накануне презентация Xbox Games Showcase принесла с собой немало новостей об играх Xbox Game Studios, включая анонсы совершенно новых проектов. Мы собрали их в одном материале.

Во-первых, студия inXile Entertainment (серия Wasteland) представила Clockwork Revolution — стимпанковую RPG от первого лица для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также Game Pass (PC и Xbox). Сроки выхода неизвестны.

События игры развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалоне. Обещают возможность путешествия в прошлое для влияния на настоящее, редактор персонажа, разветвлённые диалоги, комплексное повествование и чёрный юмор.

Авторы We Happy Few из Compulsion Games анонсировали приключенческий экшен от третьего лица в антураже американского Юга — South of Midnight для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также Game Pass (PC и Xbox). Тоже без сроков релиза.

Игрокам достанется роль девушки Хейзел, которой для защиты родного поселения необходимо обрести волшебные способности и стать «ткачихой». Героиня сразится с опасными существами и распутает паутину прошлого своей семьи.

Техасская студия Stoic, известная по трилогии The Banner Saga, на Xbox Games Showcase презентовала кооперативный боевик Towerborne. Игра выйдет в 2024 году на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox).

Игрокам в роли возвращённых с того света воинов-эйсов предстоит защищать жителей Города Чисел и Колокольни от ужасных монстров. Обещают кооператив на четверых, индивидуализацию персонажа и сезонные обновления.

Наконец, Asobo Studio объявила о приближении следующего поколения легендарной франшизы — Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет в 2024 году на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox).

Обещают самый сложный и атмосферный лётный симулятор в истории. Разработчики задействуют «новейшие технологии в области симуляции, облачных вычислений, машинного обучения и графики».