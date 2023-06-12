Как ни крути, всё равно получается Persona: загадочная фэнтезийная ролевая игра Project Re Fantasy от Atlus получила финальное название и первый трейлер

Анонсированная ещё в декабре 2016 года фэнтезийная ролевая игра под кодовым названием Project Re Fantasy на прошедшей 11 июня Xbox Games Showcase получила окончательный заголовок и дебютный трейлер.

Как стало известно, игра называется Metaphor: ReFantazio и планируется к выпуску в 2024 году на PC (Microsoft Store), Xbox Series X и S. Вероятно, в ближайшие дни Atlus раскроет дополнительные целевые платформы, как это было с ремастерами Persona.

Проект создаётся Studio Zero под началом ведущего разработчика Persona 5 Кацуры Хасино (Katsura Hashino). Композитор серии Сёдзи Мегуро (Shoji Meguro) и дизайнер персонажей Сигенори Соедзима (Shigenori Soejima) также задействованы.

Сообщается, что Metaphor: ReFantazio отправит пользователей в «невиданный фэнтезийный мир», где им предстоит стать вершителями собственной судьбы и возвыситься над страхами.

«Сопряжённое с тревожной тайной королевство стоит на краю пропасти. Теперь вы должны отправиться в путешествие, преодолевая препятствия и укрепляя связи с друзьями», — гласит описание Metaphor: ReFantazio.

Скриншоты Metaphor: ReFantazio

То, что Metaphor: ReFantazio предложит опыт наподобие Persona, намекают первые скриншоты: тот же боевой интерфейс, те же аниме-вставки, тот же дедлайн перед важным сюжетным событием в углу экрана, те же связи с друзьями и так далее.

Портал Gematsu отмечает, что 20 июня в 16:00 по московскому времени Atlus устроит специальную трансляцию (судя по всему, на японском языке), в рамках которой поделится подробностями игры.