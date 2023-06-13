«Не всё и не везде для нас»: трейлер космического приключения The Invincible пролил свет на мотивацию главной героини

Авторы ретрофутуристического триллера The Invincible из польской студии Starward Industries опубликовали новое видео, посвящённое главной героине — астробиологу по имени Ясна.

В разговоре с компаньоном девушка признаётся, что космос её вовсе не пугает. Наоборот, она поражается его неизведанным возможностям и нераскрытым явлениям. В начале истории Ясна просыпается на неизведанной планете без своей команды, терзаемая провалами в памяти.

Магдалена Куценти (Magdalena Kucenty), дизайнер повествования в Starward Industries, поясняет, что сначала профессионализм главной героини и врождённое природное любопытство подталкивают её к поиску ответов и успешному выполнению своей миссии. Но позже ситуация меняется.

Отношение девушки ко всему увиденному на таинственной планете Регис-III станет медленно меняться на протяжении всей игры, поскольку Ясна вынуждена будет принимать морально сложные решения. Осознание того, что «не всё и не везде для нас» — ключевая идея сюжета The Invincible.

Релиз The Invincible ожидается в 2023 году на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Проект создаётся по мотивам научно-фантастического романа «Непобедимый» писателя Станислава Лема (Stanislaw Lem) и рассказывает о приключениях астробиолога Ясны на таинственной планете Регис-III.