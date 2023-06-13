«Яндекс» выпустила умные колонки «Станция Лайт» со «Смешариками»

Компания «Яндекс» выпустила ограниченную серию умных колонок «Станция Лайт» с изображениями героев мультсериала «Смешарики» по случаю 20-летия анимационного проекта.

Колонки уже можно приобрести на московской выставке «Смешарики. Искусство быть круглым». В скором времени они также появятся на «Яндекс Маркете» и в сети магазинов «Детский мир».

Отмечается, что до конца лета планируется выпустить 15 тысяч «Станций Лайт» в новом дизайне. Первая партия колонок ожидается в магазинах в этом месяце. Гаджет с персонажами из мультсериала оценили в 4490 рублей. В подарок к нему покупатели получат наклейки с персонажами «Смешариков».

По случаю 20-летия анимационного проекта «Яндекс» также проводит образовательный квест со «Смешариками», который будет доступен на всех колонках с голосовым ассистентом Алисой. В рамках квеста дети, например, смогут познакомиться с животными Африки и узнают интересные исторические факты. Ведущими квеста будут голосовая помощница Алиса и герои мультсериала. Для запуска квеста нужно будет сказать голосовому ассистенту: «Алиса, давай поиграем со Смешариками».