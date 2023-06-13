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На орбиту вывели первую фабрику — она месяц будет создавать лекарства и другие материалы в невесомости, а потом вернётся на Землю

Калифорнийская компания Varda сообщила об успешном выводе в космос первого коммерческого завода. Завод-лаборатория занимает всего около 70 см в диаметре, но в его недрах в условиях невесомости можно синтезироваться необычные белки и другие материалы, создание которых на Земле просто невозможно. Более того, Varda договорилась с военными использовать спускаемую капсулу завода как стенд для отработки гиперзвуковых технологий.

Источник изображения: Varda

Источник изображения: Varda

В условиях невесомости (точнее — микрогравитации) химические и физические процессы протекают иначе, чем в присутствии силы тяжести. Завод Varda будет вращаться вокруг Земли на высоте 1000 км, где сила тяжести будет крайне незначительной. Также на борту завода будут абсолютно стерильные условия. В такой обстановке рост кристаллов предельно стабилен, как и отсутствует расслоение жидких смесей и конвективных потоков в процессе нагревания. Первой коммерческой работой завода станет исследование поведения старого лекарства от СПИДа (ритонавира), которое будут термически обрабатывать для изучения поведения его кристаллической структуры в невесомости.

Завод Varda запущен вчера на ракете Falcon 9 компании SpaceX в миссии Transporter-8. Он будет принят в опытную эксплуатацию на следующей неделе после проведения серии системных тестов. На орбите спутник пробудет чуть больше месяца, после чего затормозится и войдёт в атмосферу. Надёжность возвращаемого модуля должна быть абсолютной, чтобы вернуть произведённые в космосе материалы клиентам.

При входе в атмосферу капсула Varda будет иметь скорость 25 Махов. Скорость будет постепенно падать, но всё равно до высоты около 40 км она будет оставаться гиперзвуковой — выше 5 Махов. После дальнейшего снижения скорости раскроются парашюты и капсула мягко приземлится. В компании удачно предложили ВВС США использовать капсулу как стенд для испытания оборудования и технологий в процессе возвращения капсулы — так сказать «вход в атмосферу как услуга». Компании удалось заключить с военными контракт на сумму $60 млн и получить гарантии финансирования в будущем, что стало и станет неплохой подработкой к основным задачам завода — синтезу белков и других перспективных материалов.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космический корабль, производство
космический корабль, производство
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