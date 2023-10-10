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Редчайший Apple iMac G3 с сенсорным экраном из 1999 года показался на видео в рабочем состоянии

На YouTube-канале Michael MJD опубликовано видео с кастомной версией моноблока Apple iMac G3, оборудованной сенсорным экраном. Такие доработанные варианты компьютера предлагала не сама Apple, а сторонняя компания — конечно же, с наценкой.

Источник изображения: youtube.com/@MichaelMJD

Источник изображения: youtube.com/@MichaelMJD

Стив Джобс (Steve Jobs) представил Apple iMac G3 более четверти века назад — 6 мая 1998 года. Это был революционный продукт: моноблок в прозрачном пластиковом корпусе, у которого вместо привода для дискет был CD-привод, а вместо последовательных портов — USB. Официальной сенсорной версии iMac G3 от Apple не было, и инженеры компании, насколько известно, над подобным проектом не работали. Зато такую модификацию проводила сторонняя компания Elo Touch Solutions, специализирующаяся на терминалах для торговых точек и выступавшая реселлером продукции Apple.

Вместо традиционного для современного потребителя ёмкостного или резистивного сенсорного экрана, в этом Apple iMac G3 использовались ультразвуковые волны, которые помогали определить точку касания. Что ещё более любопытно, эта технология за много лет до появления 3D Touch позволяла различать силу нажатия. Модификация производилась без лишних затруднений, поскольку не предполагала установки дополнительных панелей поверх ЭЛТ-экрана компьютера. Сенсорные Apple iMac G3 продавались по $1599 и в небольших количествах, так что найти их теперь непросто. Но авторам канала YouTube-канала Michael MJD удалось заполучить один рабочий экземпляр, выпущенный в 1999 году, и подготовить его обзор.

Компьютер работает под управлением Mac OS 8.6 с драйверами для работы сенсорного экрана: поддерживаются одиночное и двойное касание, а также перетаскивание элементов. Apple до сих пор не выпускает компьютеров серии Mac с сенсорным дисплеем, ограничиваясь только планшетами iPad.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры, сенсоры и сенсорные системы, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: apple, imac, сенсорный экран
apple, imac, сенсорный экран
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