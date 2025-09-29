Сооснователь Rockstar назвал лучшую игру студии и объяснил, почему не вышла Bully 2

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер (Dan Houser) в интервью IGN на прошедшем в Лос-Анджелесе фестивале LA Comic Con 2025 рассказал о работе в студии и своём новом начинании.

Среди выпущенных Rockstar Games игр лучшей Хаузер считает вышедший в 2018 году ковбойский боевик с открытым миром Red Dead Redemption 2. Разработчик также выделил GTA IV, середину GTA V и концовку Red Dead Redemption.

«Это лучшая реализация повествования в открытом мире, тематического единства и понимания того, как строить игры, чтобы отправить вас в эмоциональное путешествие», — заявил Хаузер про Red Dead Redemption 2.

Среди невыпущенных Rockstar Games игр Хаузер прокомментировал судьбу несостоявшегося сиквела школьного экшена Bully. Ранее сообщалось, что Bully 2 была в разработке, но в итоге производство отменили.

По словам Хаузера, Bully 2 так и не вышла, потому что Rockstar не хватило ресурсов: «Это проблема пропускной способности. Небольшая команда ведущих творческих и старших руководителей не может сделать все проекты, которые хочет».

В настоящее время Хаузер занимается двумя играми своей студии Absurd Ventures — приключенческим AAA-экшеном с открытым миром в комедийной вселенной Absurdaverse и «антиутопической трагедией».

Хаузер подчеркнул, что обе игры находятся на начальных этапах разработки, так что на скорый показ рассчитывать не стоит. Ранее сообщалось, что издателем первого проекта Absurd Ventures выступит южнокорейская Smilegate (Lost Ark, Crossfire).