Представлен смартфон Honor Play 50 Plus с чипом Dimensity 6020, ёмкой батареей и ценой меньше $200

Компания Honor представила в Китае смартфон среднего ценового сегмента Play 50 Plus под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13. Новинка приходит на смену модели Honor Play 40 Plus, анонсированной в октябре прошлого года.

Honor Play 50 Plus базируется на восьмиядерном процессоре Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, который дополняют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Гбайт. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, в центре верхней части которого в отверстии размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели размещены вертикально в ряд две камеры — основная с 50-мегапиксельным сенсором и дополнительная с 2-мегапиксельным датчиком глубины сцены.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Спецификации Honor Play 50 Plus также включают поддержку 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, два динамика с поддержкой Hi-Res Audio, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Honor Play 50 Plus выпускается в четырех цветах: чёрном, фиолетовом, серебристом и зелёном, и уже доступен для покупки в Китае на официальном веб-сайте Honor. Стоимость Honor Play 50 Plus с 12/256 Гбайт памяти равна 1399 юаней ($195). Цена модели с 8 Гбайт ОЗУ станет известна немного позже.