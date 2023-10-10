Mercedes-Maybach отправит туристов в стратосферу на роскошном воздушном шаре — билет обойдётся в $125 000

Партнёрство Mercedes-Maybach и компании Space Perspective обещает превратить космические путешествия в роскошное приключение. Благодаря этому сотрудничеству состоятельные любители необычного отдыха смогут отправиться в стратосферу на воздушном шаре, интерьер которого будет выполнен в стиле Maybach.

Mercedes-Maybach, известный своими высококлассными автомобилями, теперь расширяет свои горизонты за пределы Земли, объединившись со стартапом Space Perspective. Этот проект имеет все шансы переосмыслить понятие космического туризма, предлагая путешествие в стратосферу на воздушном шаре с комфортом и роскошью, характерными для бренда Maybach.

Каждая капсула будет прикреплена к огромному воздушному шару, заполненному водородом, который поднимет пассажиров со скоростью примерно 23 км/ч до высоты 30 км. Напомним, граница космоса находится на высоте 100 км, так что данное путешествие позволяет пассажирам вкусить космические ощущения, не покидая при этом атмосферу Земли.

Весь полёт займёт около 6 часов: 2 часа на подъём, 2 часа на пребывание в стратосфере и 2 часа на возвращение обратно. И в отличие от традиционных космических путешествий в данном проекте не потребуется ракетное топливо, что делает его экологически чистым и абсолютно бесшумным.

Особое внимание уделяется дизайну интерьера капсулы. В настоящее время интерьер разработан стартапом Space Perspective, но с вступлением в проект Mercedes-Maybach ожидается, что интерьер каждой капсулы будет переосмыслен в стиле Maybach. Это подтвердил Даниэль Лескоу (Daniel Lescow), глава Mercedes-Maybach в США, отметив, что Maybach планирует внести свои уникальные особенности в дизайн интерьера капсул. Также отмечается, что Maybach EQS SUV станет официальным транспортным средством для доставки шести пассажиров к их капсуле.

Планы на будущее включают первую миссию, запланированную на конец 2024 года, при этом тесты уже ведутся. Стоимость билета составляет $125 000, что делает это путешествие куда более доступным, нежели полёты на границу космоса на космических кораблях от Virgin Galactic или Blue Origin.

Инновационное сотрудничество между Mercedes-Maybach и Space Perspective может положить начало новой эре в космическом туризме, делая его более доступным и удобным. Этот проект расширяет горизонты возможного для автомобильного гиганта, сохраняя при этом экологичность и комфорт.