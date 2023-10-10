GLaDOS будет довольна: спидраннер установил новый мировой рекорд по скорости смерти в Portal — меньше секунды

Среди спидранов по культовой головоломке Portal от Valve существует категория Death%, в которой энтузиасты соревнуются, насколько быстро их персонаж сможет погибнуть. На днях игроки установили новый мировой рекорд.

В тестовых камерах погибнуть немудрено (турели, лазеры и так далее). Особую сложность для спидраннеров представляет стартовая зона отдыха, где прямой угрозы для жизни Челл (протагонистки Portal) нет.

Категория Death% существует уже больше пяти лет: поначалу для убийства героини спидраннерам приходилось многократно сбрасывать на себя радио, но впоследствии сообщество обнаружило трюк с чашкой.

По неведомой спидраннерам причине при столкновении с сосудом для питья персонаж получает резкое ускорение, которое при ударе об уже упоминавшееся радио приводит к летальному исходу.

Хитрость известна уже давно: предыдущий рекорд (0,885 с) держался с прошлого сентября, но на днях был побит, причём дважды: сначала спидраннером Pr0tal (0,855 с, видео выше), а затем стримером sv_airaccelerate (0,84 с, видео ниже).

При этом в таблице лидеров Death% на сайте Speedrun из двух приведённых выше результатов пока зафиксирован только установленный Pr0tal, так что официальным рекордсменом на момент публикации остаётся он.

Наверное, многократное убийство своего персонажа о радио в зоне отдыха — самый простой способ развлечь себя в ожидании Portal 3. У сценаристов второй части есть «довольно классная» идея для третьей, но не всё так просто.