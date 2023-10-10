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Спрос на смартфоны iPhone 15 схлынул быстрее, чем на предшественников

Как известно, в первые дни после начала приёма заказов, сроки поставки смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на многих рынках растянулись до середины ноября, и тогда ряд источников связали это с возможными производственными проблемами на стороне Apple и её партнёров. Аналитики J.P. Morgan утверждают, что динамика сокращения сроков поставки новых смартфонов Apple позволяет говорить о более быстром снижении спроса на них, чем в случае с предшественниками.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Первая волна спроса формируется самыми нетерпеливыми покупателями, но когда поставки входят в стабильное русло, уже можно судить об устоявшемся уровне спроса. По данным представителей J.P. Morgan, на прошлой неделе сроки ожидания заказанных iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max последовательно сократились с 37 до 32 дней, тогда как год назад сопоставимые по цене модели семейства iPhone 14 демонстрировали средний срок ожидания поставки в 36 дней. Другими словами, спрос на флагманские смартфоны новой серии падает быстрее, чем на их предшественников в сопоставимой фазе жизненного цикла.

Младшие модели семейства iPhone 15 тоже сократили сроки ожидания с 17 до 15 дней всего за одну неделю. Как предполагают аналитики, стремительное сокращение сроков ожидания старших моделей семейства может говорить о более низком спросе на них по сравнению с прошлым годом. Непосредственно для Apple это опасно тем, что снизятся темпы роста выручки, поскольку в последнее время она увеличивалась преимущественно за счёт смещения спроса в сторону более дорогих смартфонов, а в штучном выражении поставки не росли. Всё-таки, в сложных макроэкономических условиях даже продукция Apple не демонстрирует абсолютной устойчивости к глобальным потрясениям текущего года.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: j.p. morgan, apple, iphone 15 pro, iphone 15 pro max, аналитика
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