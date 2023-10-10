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Samsung помогает разработчикам в адаптации мобильных игр под складные смартфоны

Samsung участвует в разработке мобильных игр для их адаптации под складные смартфоны серий Galaxy Fold и Flip. Среди партнёров корейского производителя значатся Epic Games, Tencent, NCSOFT, Krafton, Nexon и Pearl Abyss. Тестирование игр целевыми группами производится в четырёх странах, передаёт издание Korea Economic Daily.

Сотрудничество с разработчиками направлено на увеличение продаж складных смартфонов на и без того насыщенном рынке мобильных устройств — доля складных моделей среди всех смартфонов составляет 1,6 %. В Samsung считают, что компании удалось добиться значительных инноваций, но передовые технологии в аппаратной части должны подкрепляться приложениями специально для складных смартфонов, что поможет последним выйти в мейнстрим в верхнем сегменте.

Глава мобильного подразделения компании Samsung Mobile eXperience (MX) Тэ Мун Ро (TM Roh) заявил, что серии Galaxy Fold 5 и Flip 5 станут удобными игровыми устройствами благодаря адаптированному для них контенту. Для этого у складных смартфонов есть все возможности: можно использовать одну половину экрана в качестве игрового контроллера или задействовать сразу обе, расширив игровую среду. Samsung наряду с Google принимала участие в разработке игры Ares: Rise of Guardians, которую в августе выпустила Kakao Games; корейский производитель также сотрудничает с Unity.

В I квартале 2024 года компания вместе со смартфонами флагманской серии Galaxy S24, как ожидается, представит собственную облачную игровую службу Samsung Gaming Hub для мобильных устройств. Кроме того, в подразделении Samsung MX планируют существенно нарастить доходы компании, усилив её присутствие в сегменте игровой рекламы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПО для мобильных устройств, Игры для Android,
Теги: samsung, мобильные игры, складной смартфон
samsung, мобильные игры, складной смартфон
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