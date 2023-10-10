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Долой пароли: Google предложила использовать Passkey по умолчанию для авторизации

Компания Google продолжает продвигать в массы технологию Passkey (Ключи доступа), которая позволяет отказаться от использования традиционных паролей, заменив их одним из доступных вариантов аутентификации. Начиная с сегодняшнего дня, пользователям аккаунтов Google предлагается создать ключ доступа и использовать его по умолчанию для авторизации.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Технологию Passkey принято считать более безопасной и удобной альтернативой традиционным паролям. Она позволяет отказаться от использования паролей и SMS-верификации, заменяя их PIN-кодом или биометрической аутентификацией, например, по отпечатку пальца или скану лица. При этом биометрические данные пользователя не передаются Google или кому-либо ещё, за счёт чего обеспечивается высокий уровень конфиденциальности.

Ключи доступа продвигает не только Google, но и другие компании, такие как Microsoft и Apple. Хотя общеотраслевая цель состоит в том, чтобы сделать технологию новым стандартом для авторизации в веб-пространстве, пока говорить об этом рано. В сообщении Google отмечается, что традиционные пароли по-прежнему остаются актуальны, и пользователи, которые не хотят использовать Passkey по каким-то причинам, смогут в дальнейшем авторизовываться в своих аккаунтах с помощью обычных паролей.

За последний год Google реализовала поддержку Passkey в нескольких своих продуктах. На данный момент пользователи могут использовать технологию для авторизации в аккаунтах Workspace и Cloud, а также в браузере Chrome. Кроме того, постепенно поддержка ключей доступа распространяется на крупные веб-платформы и приложения.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: passkeys, google, пароли
passkeys, google, пароли
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