210 млрд рублей потратит Россия на развитие отечественной электроники в 2024 году — импортозамещение должно достичь 70 % к 2030 году

В 2024 году государственная поддержка микроэлектронной отрасли достигнет 210 млрд рублей. Доля отечественной продукции должна достичь 70 % в 2030 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Господдержка прежде всего «нацелена на создание широкой линейки программно-аппаратных решений для всех сфер применения».

Выступая на форуме «Микроэлектроника 2023», Мантуров отметил, что «государство кратно повысило уровень финансирования: ещё в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд рублей в год, в нынешнем году они составили уже 147 млрд рублей, а в следующем превысят 210 млрд. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отраслью и обеспечить её всестороннюю поддержку».

«В этом направлении мы движемся достаточно быстро. Только за 9 месяцев нынешнего года реестр электронной продукции пополнился более чем на 70 %», - сообщил он.

По мнению вице-премьера, ключевым для господдержки направлением должно стать электронное машиностроение, для чего в России планируется разработать собственное литографическое оборудование. «Уже в следующем году мы рассчитываем получить наш литограф для топологии 350 нанометров, а к 2026 году — опытный образец литографа на 130 нанометров, — сообщил Мантуров. — Это пока скромные параметры — 130 нанометров, к чему мы идём в ближайшие годы. Но если мы говорим в комплексе 130 нанометров — это полностью завод под ключ. По каким-то элементам мы уже и в следующем году будем иметь возможность оснащать наши предприятия 90 нанометров и двигаться дальше: 65, 45 и дальше».

Глава Минпромторга сообщил о планах по импортозамещению к 2030 году 70 % всего оборудования и материалов, используемых «в базовых технологических процессах». Чиновник уверен, что к этому моменту российская микроэлектронная промышленность практически полностью удовлетворит потребности государственного сектора и достигнет 70 % доли на рынке конечной продукции. Минпромторг планирует корректировать перечень продукции для параллельного импорта по мере появления отечественных образцов.

Финансирование микроэлектронной промышленности в России осуществляется через госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». В бюджете 2023 года на госпрограмму «Развитие радиоэлектронной промышленности» заложено 53,8 млрд рублей, на 1 сентября 2023 года израсходовано 47,7 млрд рублей. В проекте федерального бюджета на 2024 год финансирование программы будет увеличено до ₽126,3 млрд. Субсидии российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей в 2024–2026 годах составят около ₽14 млрд ежегодно.

Такой же объём средств будет направлен в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» на субсидии российским компаниям для финансового обеспечения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В 2024 и 2025 годах на эти цели предполагается направлять по ₽13,9 млрд, в 2026 году — ₽14,7 млрд. По этой же программе в 2024 году будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники в размере ₽4,2 млрд.